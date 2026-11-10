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Manfredonia, incidente sulla SS89 per Foggia: coinvolti diversi veicoli

Redazione10 Novembre 2026
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Manfredonia, incidente sulla SS89 per Foggia: coinvolti diversi veicoli

Un altro incidente, dopo quello di ieri sera, si è verificato poco prima del distributore Camer, venendo da Foggia verso Manfredonia.

Coinvolti diversi veicoli, tra cui un trattore che si è ribaltato.

Sul posto sono presenti i soccorsi, mentre l’asfalto è invaso da detriti in ambedue le direzioni. Si raccomanda prudenza, seguono aggiornamenti.

Unipol Manfredonia
Redazione10 Novembre 2026