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Manfredonia, incidente sulla SS89 per Foggia: coinvolti diversi veicoli
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Manfredonia, incidente sulla SS89 per Foggia: coinvolti diversi veicoli
Un altro incidente, dopo quello di ieri sera, si è verificato poco prima del distributore Camer, venendo da Foggia verso Manfredonia.
Coinvolti diversi veicoli, tra cui un trattore che si è ribaltato.
Sul posto sono presenti i soccorsi, mentre l’asfalto è invaso da detriti in ambedue le direzioni. Si raccomanda prudenza, seguono aggiornamenti.