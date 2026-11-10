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Protesta delle attività di Manfredonia per la continua interruzione dell’energia elettrica

Mirage Café S.r.l. denuncia i gravi disagi causati dalla doppia programmazione dell’interruzione elettrica: “Le attività commerciali non possono pagare il prezzo di una pianificazione inefficiente”



MANFREDONIA – La Mirage Café S.r.l., con sede in Piazza San Michele n. 9 a Manfredonia, intende portare all’attenzione dell’opinione pubblica e degli organi di informazione i gravi disagi subiti a seguito della gestione degli interventi programmati sulla rete elettrica da parte di e-distribuzione.



Per il giorno 5 novembre, dalle ore 08:30 alle ore 16:30, era stata comunicata un’interruzione programmata dell’energia elettrica per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete.



In considerazione di tale comunicazione, la nostra attività, come molte altre presenti nella zona, ha dovuto organizzarsi preventivamente per far fronte alla sospensione del servizio elettrico, rivedendo la programmazione del lavoro, limitando l’operatività, gestendo diversamente forniture e prodotti e informando la clientela dei possibili disagi.

Con nostro stupore, i lavori annunciati non sono stati eseguiti e l’interruzione comunicata non ha avuto luogo.



Successivamente è stata notificata una nuova interruzione programmata per il giorno 12 novembre, imponendo nuovamente alle attività commerciali della zona le medesime conseguenze organizzative ed economiche.



La questione non riguarda soltanto l’inevitabile disagio derivante dalla sospensione dell’energia elettrica, ma soprattutto il fatto che imprese, lavoratori e cittadini siano costretti a subire per due volte le conseguenze di una programmazione che non ha prodotto alcun risultato nella data originariamente prevista.



Per una realtà commerciale come la Mirage Café S.r.l., ubicata nel cuore del centro cittadino, un’interruzione dell’energia elettrica durante l’intero orario di apertura comporta l’impossibilità di garantire regolarmente i servizi offerti alla clientela, con ripercussioni dirette sul fatturato, sull’organizzazione del personale e sull’immagine dell’attività.



Ciò che appare ancor più difficile da comprendere è la scelta di programmare tali interventi nelle ore di massima attività commerciale. È legittimo chiedersi per quale motivo lavori di questa natura non possano essere effettuati nelle fasce pomeridiane, serali o notturne, limitando sensibilmente i disagi per imprese e cittadini.

Non si contesta la necessità degli interventi sulla rete elettrica, che rappresentano un’attività fondamentale per la sicurezza e l’efficienza del servizio. Si contesta invece una modalità organizzativa che finisce per scaricare interamente sulle attività economiche locali il peso delle inefficienze e dei rinvii.



La Mirage Café S.r.l. chiede pertanto che vengano fornite pubblicamente risposte chiare ai seguenti quesiti:

•Per quale motivo i lavori programmati per il 5 novembre non sono stati eseguiti?

•Perché le attività economiche sono state costrette a organizzarsi inutilmente per una sospensione che non si è verificata?

•Quali motivazioni hanno reso necessaria una seconda giornata di interruzione?

•Per quale ragione tali interventi non vengono programmati in orari meno penalizzanti per le attività commerciali?

•Sono previste forme di ristoro o risarcimento per i danni economici subiti dalle imprese coinvolte?



Le attività commerciali del territorio stanno già affrontando difficoltà economiche, aumento dei costi energetici e una generale contrazione dei consumi. Per questo motivo risulta particolarmente grave imporre ulteriori perdite economiche derivanti da una gestione che avrebbe dovuto essere pianificata con maggiore attenzione e rispetto nei confronti dell’utenza.



La Mirage Café S.r.l. auspica che e-distribuzione fornisca tempestivamente spiegazioni puntuali sull’accaduto e che, per il futuro, vengano adottate modalità operative capaci di conciliare le esigenze tecniche degli interventi con il diritto delle imprese a svolgere regolarmente la propria attività.



Roberto Salvemini

Amministratore Unico

Mirage Café s.r.l

Piazza San Michele, 9

Manfredonia