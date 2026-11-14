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Vandalizzata l’auto della sindaca di Foggia, La Marca: “Solidarietà”

Di fronte al vile atto che questa notte è stato fatto contro la collega e amica Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, esprimo a nome di tutta l’ Amministrazione e comunità di Manfredonia la nostra solidarietà.

Hanno danneggiato la sua auto, pensando magari di fermare un percorso che la città di Foggia e l’ intero territorio hanno avviato insieme alle istituzioni e allo Stato con l’ obiettivo di riscattarci e cambiare le narrazioni.

La nostra solidarietà é vicinanza concreta a chi subisce il danno, ma deve essere anche impegno quotidiano di ogni cittadino per la tutela del bene comune.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia