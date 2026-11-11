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“Governo affama-pensionati”, SPI nelle piazze di 15 città della Capitanata

Il 16 e il 18 novembre, SpiCgil davanti ai CUP e nei mercati rionali contro la Legge di Bilancio 2027

In provincia di Foggia 150mila pensionati, in 50mila percepiscono pensioni minime sotto i 620 euro

Mobilitazione a Foggia, Cerignola, San Severo, Manfredonia, Lucera, Sannicandro, S.G. Rotondo

Volantinaggio a Cagnano, Apricena, Biccari, Mattinata, Monte, Zapponeta, Poggio Imperiale e Orsara

Il 17 novembre, pensionati di Capitanata a Bari, grande manifestazione regionale di protesta

Pensioni senza rivalutazione, tra inflazione e costo della vita, soldi alle armi, tagli alla sanità

FOGGIA – Da Foggia al Gargano, da Lucera e San Severo ai Monti Dauni, passando per ogni grande città della Capitanata: lunedì 16 e mercoledì 18 novembre, dirigenti e volontari dello SPI Cgil, il primo e più importante Sindacato dei Pensionati, incontreranno i cittadini per strada, davanti alle sedi CUP (dalle 8 alle 10) e nei mercati rionali di 15 città della provincia (dalle 7.30 alle 10). Distribuiranno materiale informativo per spiegare perché occorre mobilitarsi contro una Legge di Bilancio 2027 che, secondo lo SPI, “rende le pensioni più povere, mette in difficoltà la sanità, fa pagare ai pensionati il prezzo delle scelte economiche del governo”, con pesanti ripercussioni sociali su un territorio, come quello della Capitanata, dove anziani e famiglie sono già in gravissime difficoltà”.

MOBILITAZIONE IN TUTTA LA DAUNIA. Dirigenti e volontari SPI Cgil Foggia, dunque, il 16 e il 18 novembre incontreranno i cittadini a Foggia, Cerignola, San Severo, Manfredonia, Lucera, le cinque città più grandi della provincia. Ma non solo. Saranno anche a San Nicandro Garganico, San Giovanni Rotondo, Apricena, Cagnano Varano, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Zapponeta e Poggio Imperiale. Anche sui Monti Dauni, nello specifico a Biccari e a Orsara di Puglia, ci saranno dirigenti e volontari del sindacato a distribuire materiale informativo incontrando i cittadini per strada, davanti alle sedi CUP e nei mercati rionali.

IL 17 MANIFESTAZIONE A BARI. Martedì 17 novembre, da Foggia e da tutta la provincia i pensionati SPI Cgil saranno a Bari, alle ore 9:30, per una grande manifestazione in Piazza Massari a cui parteciperanno migliaia di pensionati di tutta la Puglia per far sentire la propria voce, rivendicare diritti, dignità e giustizia sociale. In Capitanata, complessivamente, ci sono circa 150.000 pensionati, considerando unicamente le persone che percepiscono trattamenti legati all’attività lavorativa svolta. Circa un terzo di loro percepisce pensioni minime, da fame, con un assegno mensile inferiore ai 620 euro. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di donne. In tutta la Puglia, provincia di Foggia compresa, i pensionati “da lavoro” sono 825.000.

PENSIONI PIÙ POVERE. “L’articolo 55 della Legge di Bilancio 2027 prevede un meccanismo che riduce progressivamente la percentuale di adeguamento all’inflazione per gli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo. Con un’inflazione ipotizzata al 2,9%, ci sono perdite annue che vanno da 139 a 688 euro”, spiega Carlo D’Andrea, segretario generale provinciale SPI Cgil Foggia. “Le pensioni hanno perso progressivamente potere d’acquisto. Molti anziani fanno fatica a pagare le bollette, acquistare i beni essenziali e sostenere le spese sanitarie. Il risultato è che sempre più persone sono costrette a rinunciare a curarsi. È questo uno degli aspetti più drammatici.

LA SANITÀ. “Liste d’attesa interminabili, carenza di personale e difficoltà della sanità territoriale costringono tanti pensionati a scegliere tra aspettare mesi per una prestazione pubblica o rivolgersi al privato, pagando di tasca propria. Chi non può permetterselo rinuncia alla visita, all’esame diagnostico, talvolta anche alle cure necessarie. In provincia di Foggia, tra piccoli Comuni, aree interne e difficoltà nei collegamenti, tutto questo pesa ancora di più. Mentre riduce la valutazione delle pensioni e opera tagli su Sanità e Scuola, il Governo investe risorse in flat tax e aumento delle spese militari. Noi chiediamo più investimenti nella sanità, nell’assistenza, nella non autosufficienza e nella tutela del potere d’acquisto di pensioni e salari. La giustizia fiscale deve partire da una maggiore equità, non da nuovi sacrifici per chi ha già dato tanto al Paese. Chiediamo al Parlamento di modificare la manovra: piena rivalutazione delle pensioni, recupero del potere d’acquisto, rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, abbattimento delle liste d’attesa e maggiori risorse per i servizi sociali e l’assistenza. Non chiediamo privilegi, ma il rispetto di diritti fondamentali. Non è accettabile che dopo una vita di lavoro si debba scegliere tra mangiare e curarsi”.