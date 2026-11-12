Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

22 anni fa a Manfredonia l’omicidio di Giusy Potenza

Nella notte tra il 12 ed il 13 novembre 2004 Giusy Potenza, una ragazzina di appena 15 anni, fu ritrovata morta su una scogliera non lontano dal centro di Manfredonia.

Il caso fu etichettato come il primo femminicidio mediatico ma la sua risoluzione, resa possibile anche grazie al lavoro della polizia Scientifica, alzò il velo su un orrore ancora più grande. Ad uccidere Giusy a colpi di pietra, fu il cugino del padre, Giovanni Potenza, un uomo più grande, che aveva una moglie e dei figli piccoli.

Nel 2025 davanti la scuola che frequentava Giusy fu inaugurato un murales raffigurante il volto della giovane ragazza.



