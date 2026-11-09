Libera Foggia: dibattito sul gioco d’azzardo

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Giovedì 12 novembre, alle ore 17, si terrà presso la Comunità alloggio “Giovanni Panunzio” (via delle Orchidee) il dibattito dal titolo “Non è un gioco: azzardo e ludopatia”, organizzato dal Presidio cittadino “Nicola Ciuffreda e Francesco Marcone” e dal Presidio scolastico “Angelica Pirtoli” di “LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”.

Il seminario si inserisce nel calendario di iniziative proposto dal Comune di Foggia in occasione dell’anniversario dell’omicidio di Giovanni Panunzio, imprenditore edile ucciso il 6 novembre 1992 per essersi ribellato al “pizzo” e aver denunciato i suoi estorsori. Di particolare valore è il luogo del dibattito: “Casa Panunzio”, bene confiscato alla mafia e riutilizzato per finalità sociali mediante l’affidamento all’associazione di promozione sociale “iFun”, che ne ha realizzato una comunità alloggio.

Il dibattito approfondirà un tema sottovalutato: l’azzardo non è un gioco; anzi, spesso diventa una fonte di guadagno illecito per le mafie, oltre a provocare ingenti danni sociali nei casi di ludopatia.

Nel corso del dibattito sarà presentata anche la brochure realizzata dagli studenti e dalle studentesse del Presidio scolastico di Libera “Angelica Pirtoli”, che ha sede presso l’I.T.E.T. “Notarangelo – Rosati – Giannone – Masi”. La brochure indica i rischi derivanti dal gioco d’azzardo e sottolinea la pericolosa vicinanza tra alcuni centri scommesse e scuole secondarie di secondo grado di Foggia.

Oltre agli studenti del Presidio scolastico Simone Caggiano e Mattia Di Pasqua, la discussione sarà animata dalla Dott.ssa Isabella Lanzillotta, Dirigente psicologa del Dipartimento delle dipendenze patologiche e responsabile G.A.P. (gioco d’azzardo patologico), dall’Avv. Maria Laura Trisciuoglio, Vicepresidente della Fondazione “Buon Samaritano”, e dalla Dott.ssa Ines Vinciguerra, Educatrice professionale dell’Equipe territoriale della “Comunità sulla strada di Emmaus”.

Al temine del dibattito si terrà un momento di giochi a cura dell’associazione “Stupor Ludi”, a dimostrazione che i giochi sani non hanno nulla a che fare con l’azzardo.

Riflettere sulla problematica dell’azzardo e della ludopatia significa portare alla luce le conseguenze nefaste di un business da miliardi di euro e che purtroppo è presentato come un semplice

gioco, o addirittura come qualcosa di desiderabile, soprattutto negli spot pubblicitari. Nello stesso tempo, parlare di questo tema è un modo concreto per non ridurre la memoria a sterile ricordo e per trasformarla invece in impegno quotidiano. Invitiamo quindi tutta la cittadinanza foggiana ad esserci accanto in quest’iniziativa.