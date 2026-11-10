Mattinata
Torna il Mattinatale, il Natale di Mattinata
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Torna il Mattinatale e anche quest’anno vogliamo che il calendario degli eventi natalizi nasca dalla partecipazione attiva di tutti: associazioni, operatori e cittadini.
Vi aspettiamo mercoledì 11 novembre alle ore 17:00 presso l’Aula Consiliare – Museo Archeologico “Matteo Sansone” per un tavolo di co-progettazione aperto, pensato per raccogliere idee, proposte e condividere la magia delle feste!