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Dossier “Uno al mese”, Monte Sant’Angelo tra le tre storie italiane di rinascita dopo lo scioglimento per mafia. Sindaco d’Arienzo: “La comunità al centro”

Il dossier nazionale di Avviso Pubblico racconta il percorso della città dal commissariamento al lavoro quotidiano di Comune, scuole, parrocchie e associazioni per la legalità.

Roma, 12 novembre 2026 – Monte Sant’Angelo è uno dei tre Comuni scelti da Avviso Pubblico per raccontare come una comunità può ripartire dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Accanto a Casal di Principe, in provincia di Caserta, e a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, la città garganica è protagonista del capitolo dedicato alle storie di rinascita del dossier nazionale Uno al mese. Lo scioglimento dei Comuni per mafia e la necessità di una riforma non più rinviabile, presentato oggi a Roma nella Sala Walter Tobagi della Federazione nazionale della stampa italiana alla presenza, tra gli altri, del Sottosegretario Wanda Ferro e il Procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio de Lucia.

Il capitolo Monte Sant’Angelo, una comunità organizzata parte dal 20 luglio 2015, data del decreto di scioglimento del Consiglio comunale, e ripercorre gli anni successivi ai due anni di commissariamento. Nel giugno 2017, con il ritorno alle urne e l’elezione di Pierpaolo d’Arienzo, la città avvia un percorso segnato anche da incendi e minacce contro amministratori e dipendenti comunali. Nel 2019, dopo le intimidazioni al sindaco e l’incendio del portone del Municipio, migliaia di persone scendono in strada insieme alle scuole e all’arcivescovo Franco Moscone con lo slogan “Il silenzio non fa per noi”.

“Abbiamo presentato il quarto dossier di Avviso Pubblico sui Comuni sciolti per mafia. Con questo lavoro chiudiamo un ciclo di approfondimenti che ci ha portato a esaminare le proposte di riforma, l’evoluzione del fenomeno al Nord e i cambiamenti nel rapporto tra le mafie e le autonomie locali. Il dato di un Comune sciolto al mese è drammatico e racconta quante cittadine e quanti cittadini, nell’arco di questi anni, hanno visto sospesa la democrazia nei propri territori. Nel dossier abbiamo raccolto contributi del Governo, della maggioranza e delle opposizioni parlamentari, perché la legge va riformata tenendo fermo il suo obiettivo originario, quello di rigenerare la democrazia locale e offrire alle comunità una possibilità di riscatto. Per questo abbiamo scelto di raccontare tre storie, quelle di Casal di Principe, Siderno e Monte Sant’Angelo. Proprio a Monte Sant’Angelo è nato il Manifesto sulla cultura come antidoto alle mafie, promosso da Avviso Pubblico insieme all’Amministrazione comunale. È una comunità che ha saputo ricostruire il rapporto tra istituzioni e cittadini nel segno della legalità costituzionale. È un esempio di ciò che vogliamo rendere possibile in tutto il Paese con la riforma della legge.” – il commento di Roberto Montà, presidente nazionale di Avviso Pubblico.

Il Tavolo permanente sulla legalità, istituito nel 2017, riunisce durante tutto l’anno il Comune, i tre istituti scolastici cittadini, le parrocchie e le associazioni. Da questo lavoro nascono gli incontri con magistrati, testimoni e realtà dell’antimafia sociale, il percorso di educazione alla legalità che culmina il 21 marzo, nella Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, e la Carta per l’impegno alla legalità, scritta con le studentesse e gli studenti e approvata dal Consiglio comunale nel dicembre 2021. La Carta lega l’impegno antimafia alla tutela dell’ambiente, alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e al contrasto alla violenza di genere.

L’impegno ha trovato spazio anche nei programmi culturali della città, dalla Settimana dell’Educazione alla sezione Michael e la legalità del Festival Michael, fino al festival dell’inclusione welFAREdiCOMUNITÀ. Nel maggio 2023, durante il Festival Michael, Monte Sant’Angelo ha ospitato l’Assemblea nazionale di Avviso Pubblico e la presentazione del Manifesto di Monte Sant’Angelo: la cultura come antidoto alle mafie. Il decalogo propone agli enti locali impegni concreti, dal riuso culturale dei beni confiscati all’intitolazione di spazi pubblici alle vittime innocenti delle mafie. Nel 2025 è stato segnalato come buona pratica nazionale alla scuola di formazione Amministratori consapevoli di Bertinoro.

Il dossier ricostruisce anche il percorso di valorizzazione del patrimonio cittadino. Monte Sant’Angelo è entrata nel 2021 nei Borghi più belli d’Italia, è stata tra le dieci finaliste a Capitale italiana della cultura 2025 con il progetto Un Monte in Cammino ed è stata Capitale della Cultura di Puglia 2024. Custodisce due siti UNESCO, il Santuario di San Michele Arcangelo, riconosciuto nel 2011 come parte del sito seriale longobardo, e le faggete vetuste della Foresta Umbra, iscritte nel 2017 nel sito transnazionale delle antiche faggete europee.

A questo percorso si legano anche i riconoscimenti conferiti al sindaco di Monte Sant’Angelo: nel 2018 ha ricevuto il Premio all’impegno sociale dal Comitato antimafia Livatino-Saetta-Costa e nel 2021 il Premio Legalitria. L’11 settembre 2026, a Bologna, ha ricevuto la menzione speciale della decima edizione del Premio Pio La Torre, nella categoria amministratori pubblici, per l’impegno nella diffusione della cultura della legalità e della responsabilità civile. Il premio è promosso da Avviso Pubblico, CGIL nazionale e FNSI.

“Quando siamo tornati al voto, nel 2017, la prima responsabilità era ricostruire la fiducia tra il Comune e la città. Ricordo l’auto bruciata nei giorni dell’insediamento e ricordo soprattutto le strade piene nel 2019, quando le scuole e migliaia di cittadini sono scesi in piazza dopo le minacce. Quella partecipazione ha avuto continuità nel lavoro del Tavolo, nella Carta scritta con i ragazzi e nel Manifesto che abbiamo condiviso con gli amministratori di tutta Italia”, dichiara Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo. “Abbiamo portato questo impegno nelle aule, nei festival e nei progetti culturali con cui la città ha imparato a raccontarsi anche fuori dal Gargano. Condivido i riconoscimenti di questi anni con chi ha tenuto aperto questo dialogo, dagli insegnanti agli studenti, dalle parrocchie alle associazioni, dai dipendenti comunali alle amministratrici e agli amministratori. Essere oggi tra le tre storie di rinascita raccontate da Avviso Pubblico ci affida una responsabilità precisa, quella di continuare a creare occasioni perché le persone partecipino alla vita della città e si sentano parte delle sue scelte.”

www.montesantangelo.it