Contrasto alla desertificazione commerciale: il 16 novembre la consegna simbolica delle chiavi alla Sindaca Episcopo

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CONFCOMMERCIO – CONTRASTO ALLA DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE: IL 16 NOVEMBRE LA CONSEGNA SIMBOLICA DELLE CHIAVI ALLA SINDACA

Si invitano gli organi di informazione all’incontro in programma lunedì 16 novembre 2026, alle ore 11.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Foggia.

L’appuntamento si inserisce nell’iniziativa nazionale “Viviamo le città – La Giornata delle Chiavi: Riapriamo le porte al commercio”, promossa da Confcommercio nell’ambito del progetto Cities per rafforzare il dialogo con le amministrazioni comunali sul futuro delle città e delle economie di prossimità.

Al centro dell’incontro, la consegna simbolica delle chiavi dei negozi che vogliamo riaprire, di quelli aperti che devono resistere sul mercato e delle nuove attività chiamate a rigenerare i centri urbani; un gesto che intende richiamare l’attenzione sul fenomeno della desertificazione commerciale e, soprattutto, sulla possibilità di restituire nuove funzioni e opportunità agli spazi oggi inutilizzati.

Sarà l’occasione per condividere con l’amministrazione comunale un insieme di proposte finalizzate a sostenere le attività esistenti, favorire nuove aperture e contribuire alla vivibilità e all’attrattività dei centri urbani. Un percorso che parte dalla consapevolezza che la città è un bene comune e che la sua vitalità si costruisce attraverso l’impegno condiviso di istituzioni, imprese e comunità.

All’incontro prenderanno parte il presidente di Confcommercio Foggia, Antonio Metauro, la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo che firmeranno un Protocollo d’intesa contro la desertificazione commerciale.