San Marco in Lamis, sequestro di persona e rapina: autori in fuga per l’intervento dei Carabinieri

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San Marco in Lamis (FG), sequestro di persona e rapina: autori in fuga per l’intervento dei Carabinieri.



Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis, impegnati in un servizio perlustrativo predisposto per il controllo di quel territorio e delle aree rurali, sono stati allertati da un 61enne del posto, gioielliere, che ha riferito loro di essere stato “sequestrato” poco prima da alcuni uomini travisati, i quali sotto la minaccia delle armi e di ritorsioni ai suoi familiari lo avevano condotto in una zona isolata, facendosi consegnare le chiavi e i codici di sicurezza della sua gioielleria, sita nel centro abitato di quel comune.

La vittima ha precisato, nella circostanza, che proprio il transito di una pattuglia dei militari dell’Arma aveva evidentemente messo in allerta i “sequestratori”, che si erano allontanati lasciando sul posto il gioielliere, che aveva poi raggiunto a piedi i Carabinieri, impegnati a breve distanza ad effettuare un controllo su strada.

Compresa la gravità della situazione e dopo essersi recati, insieme alla vittima, presso la sua abitazione per verificare che i suoi familiari stessero bene, i militari, unitamente ad unità di rinforzo, si sono immediatamente indirizzati presso la gioielleria dell’uomo, dove era stato nel frattempo segnalato un furto in atto dalla Centrale Operativa dell’Arma.

Il primo a giungere sul posto è stato un militare dell’Arma in congedo, conoscente della vittima e, a distanza di pochi minuti, i Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis. Proprio l’arrivo dei militari, giunti celermente, ha messo in fuga tre uomini travisati, di cui uno armato di pistola e uno di fucile, che hanno abbandonato sul posto l’autovettura utilizzata, risultata provento di furto e opportunamente sequestrata per successivi accertamenti. Dai primi sopralluoghi, non sembra sia stato asportato nulla dall’esercizio commerciale. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, sono tuttora in corso.