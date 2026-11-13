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ASL FOGGIA

Prevenzione salmonellosi nella ristorazione scolastica e socio-assistenziale: nuove disposizioni per il consumo di pomodori freschi crudi

Nuovamente consentita la somministrazione di pomodori freschi crudi nelle mense scolastiche, ospedaliere e socio-assistenziali della Capitanata, con la sola eccezione dei prodotti provenienti dalle province di Caltanissetta e Ragusa. ASL Foggia, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha aggiornato le disposizioni per la prevenzione della salmonellosi, recependo le indicazioni regionali.

QUADRO EPIDEMIOLOGICO

Alla luce del quadro epidemiologico aggiornato e delle indicazioni trasmesse dall’Autorità regionale, la misura precauzionale che prevedeva la sospensione temporanea dell’utilizzo di pomodori freschi crudi nei servizi di ristorazione collettiva viene, disposta agli inizi del mese scorso, ora è circoscritta esclusivamente ai prodotti provenienti dalle due aree geografiche della Sicilia. Pertanto, nelle mense scolastiche, ospedaliere, socio-assistenziali e nelle altre strutture di ristorazione collettiva sono possibili la reintroduzione e la somministrazione di pomodori freschi crudi, purché i prodotti non provengano dai territori di Caltanisetta e Ragusa.

TRACCIABILITA’ GEOGRAFICA

La revoca della restrizione generalizzata non modifica gli obblighi degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) in materia di sicurezza e tracciabilità. Ciascun operatore, infatti, dovrà continuare a verificare e documentare l’effettiva origine geografica dei pomodori utilizzati, attraverso la documentazione commerciale e i documenti di accompagnamento delle forniture.

La disposizione interessa tutti gli operatori che preparano e/o somministrano pasti destinati ad asili nido, istituti scolastici di ogni ordine e grado e strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio di competenza di ASL Foggia, oltre ai servizi di ristorazione collettiva dei presidi ospedalieri. I destinatari sono invitati a dare tempestiva diffusione delle nuove disposizioni ai responsabili degli approvvigionamenti, delle cucine e della distribuzione dei pasti, assicurandone l’applicazione uniforme in tutte le sedi e strutture interessate.

TUTELA DELLA SALUTE

L’aggiornamento trasmesso dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione di ASL Foggia, in riferimento alla nota regionale del 27 ottobre 2026, ha efficacia immediata e resta in vigore fino a eventuali ulteriori comunicazioni o aggiornamenti da parte dell’Autorità regionale competente.

ASL Foggia richiama, infine, la collaborazione di tutti gli operatori coinvolti, affinché il rispetto delle indicazioni e degli obblighi di tracciabilità continui a garantire la tutela della salute delle persone che usufruiscono dei servizi di ristorazione collettiva.