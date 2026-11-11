Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Presenze turistiche a Mattinata, il Comune: “Errore nella comunicazione dati”

In questi giorni il dibattito è acceso sulle presenze turistiche della nostra destinazione.

La proiezione per il 2026 colloca Mattinata tra 220.000 e 240.000 presenze turistiche, in linea con i risultati degli ultimi anni e vicina alle 239.572 presenze del 2024, secondo miglior risultato di sempre per la destinazione.

Il Comune di Mattinata chiarisce – dopo verifiche e un confronto con gli uffici regionali – che i dati circolati in questi giorni si basano su un dato 2025 sovrastimato. Le 281.470 presenze diffuse per quell’anno risentono di un mero errore tecnico nella trasmissione dei dati dei pernottamenti di alcune strutture ricettive direttamente all’Osservatorio turistico della Regione Puglia. Le verifiche indicano circa 230.000 presenze, in attesa della rettifica ufficiale.

Per il 2026, al 10 novembre, PayTourist (la piattaforma ufficiale di gestione dei flussi e della tassa di soggiorno) registra 216.672 pernottamenti, con ulteriori integrazioni attese.

Dalle 221.947 presenze del 2023 alle 239.572 del 2024, passando per le circa 230.000 stimate per il 2025, emerge un andamento che ha consolidato Mattinata tra le prime 25 destinazioni turistiche della Puglia. La proiezione per l’anno in corso si inserisce in questo percorso, costruito con il lavoro congiunto dell’Amministrazione comunale e degli operatori privati.

“La reputazione turistica di Mattinata si costruisce ogni giorno, a partire dalla qualità dell’accoglienza e dalla professionalità delle nostre strutture ricettive”, dichiara il sindaco Michele Bisceglia. “I risultati di questi anni nascono dal lavoro comune tra pubblico e privato e coinvolgono tutta l’economia locale, dalla ristorazione al commercio, dai servizi turistici ai fornitori. Dare conto di questi risultati con precisione è una forma di rispetto per tutte le persone e le imprese che ci lavorano. È bene evidenziare che con il lavoro fatto in questi anni abbiamo spostato l’attenzione dalla “corsa ai grandi numeri” alla sostenibilità economica, sociale e culturale della nostra destinazione turistica.”

In attesa dei dati definitivi di ARET certificati da ISTAT, il Comune invita a distinguere, nella diffusione dei numeri, tra il dato 2025 da rettificare, i pernottamenti già registrati nel 2026 e la proiezione di fine anno. Presentare come definitivo un confronto tra dati ancora in revisione rischia di restituire un’immagine distorta di Mattinata e di penalizzare le strutture ricettive e tutto l’indotto turistico.

Comune di Mattinata