Come denunciare discariche abusive in modo sicuro

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Un cumulo di sacchi lungo una strada di campagna, vecchi elettrodomestici ai margini di un tratturo, lastre sospette abbandonate vicino a un cassonetto: una discarica abusiva non è soltanto degrado. Può contaminare suolo e falde, creare rischi d’incendio e trasformare aree rurali, periferie e litorali in punti critici difficili da recuperare. Sapere come denunciare discariche abusive permette a cittadini e associazioni di attivare i controlli senza esporsi inutilmente.

Nella provincia di Foggia, dove campagne, zone costiere e strade secondarie sono ampie e spesso poco frequentate, la tempestività conta. Una segnalazione precisa consente agli enti competenti di individuare il punto, verificare la natura dei rifiuti e avviare la rimozione o gli accertamenti necessari.

Prima regola: non avvicinarsi e non intervenire da soli

Davanti a rifiuti abbandonati, la reazione istintiva può essere quella di aprire sacchi, spostare materiali o cercare documenti per risalire al responsabile. È meglio non farlo. Tra i rifiuti potrebbero esserci sostanze irritanti, solventi, amianto, batterie, siringhe, oli o materiali infiammabili.

Non bisogna neppure affrontare chi sta scaricando. Fotografare una targa o annotare elementi utili, restando a distanza e in un luogo sicuro, è molto più efficace di un confronto diretto. Se la situazione è in corso, se c’è un incendio, fumo denso, odori forti o un pericolo immediato per persone e abitazioni, va contattato subito il numero unico di emergenza 112.

Un caso diverso è quello del piccolo rifiuto lasciato accanto ai contenitori stradali. Anche questo può essere segnalato, soprattutto se diventa un accumulo ricorrente, ma non sempre è una discarica abusiva in senso stretto. Gli uffici comunali potranno distinguere tra un problema di raccolta, un abbandono occasionale e una situazione che richiede accertamenti ambientali.

Come denunciare discariche abusive: quali informazioni raccogliere

Una segnalazione generica come “ci sono rifiuti in campagna” rischia di rallentare l’intervento. Non servono indagini da investigatore, ma pochi dati chiari e verificabili fanno la differenza.

Indicare il Comune, la contrada, la strada, un civico vicino o un punto facilmente riconoscibile è fondamentale. Se possibile, aggiungere le coordinate geografiche ricavate dal telefono. Vanno annotate anche data e ora dell’avvistamento, le dimensioni approssimative dell’accumulo e il tipo di materiali visibili: ingombranti, pneumatici, sfalci, rifiuti edili, bidoni, apparecchiature elettriche o sacchi.

Le fotografie sono utili se scattate senza oltrepassare recinzioni, entrare in fondi privati o avvicinarsi a materiali pericolosi. Meglio immagini panoramiche, che mostrino la posizione, e dettagli dei rifiuti quando possono essere ripresi da una distanza prudente. Se si assiste allo scarico, possono essere rilevanti il modello del mezzo, il colore, eventuali scritte e la targa, ma solo se raccolti senza mettere a rischio la propria sicurezza.

Non pubblicare subito sui social foto che rendano identificabili persone o targhe. Una segnalazione alle autorità è la strada corretta; l’esposizione pubblica, senza verifiche, può creare problemi di privacy o accuse non dimostrate.

A chi inviare la segnalazione

Il canale dipende dall’urgenza e dal tipo di episodio. Per un abbandono in corso o una situazione potenzialmente pericolosa, il 112 è il riferimento più immediato. L’operatore può attivare le forze dell’ordine presenti sul territorio e, se necessario, i vigili del fuoco o altri enti.

Per una discarica già presente, è possibile rivolgersi alla Polizia Locale del Comune in cui si trova l’area, ai Carabinieri o alla Polizia di Stato. La segnalazione può essere fatta di persona presso un comando o una stazione, spiegando con precisione luogo, circostanze e materiali osservati. Quando emergono elementi concreti di un illecito, il cittadino può presentare una denuncia o un esposto.

Il Comune resta un interlocutore centrale anche per la rimozione e la gestione dei rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche. L’ufficio ambiente, il comando di Polizia Locale o l’Urp possono ricevere una segnalazione scritta e indicare la procedura prevista dall’amministrazione. In Puglia, per gli aspetti tecnici e ambientali, possono entrare in gioco anche gli organismi competenti per i controlli, come Arpa Puglia, su attivazione o nell’ambito delle verifiche previste.

Se il deposito riguarda un’area privata, la segnalazione è ugualmente utile: il fatto che un terreno sia privato non autorizza l’abbandono di rifiuti. Saranno gli enti e le forze dell’ordine a verificare proprietà, responsabilità e natura del materiale.

Segnalazione, esposto o denuncia: la differenza pratica

La segnalazione serve a mettere un ente a conoscenza di un problema e può essere inviata anche con una comunicazione circostanziata. L’esposto descrive fatti che meritano accertamenti, senza necessariamente indicare un autore. La denuncia, invece, è un atto formale con cui si comunica all’autorità un possibile reato.

Nella pratica, chi trova una discarica non deve scegliere da solo l’etichetta giuridica perfetta. Può recarsi presso Carabinieri, Polizia o Polizia Locale con materiale fotografico e indicazioni del luogo: sarà l’ufficio ricevente a inquadrare correttamente l’atto e a trasmetterlo, se necessario, agli organi competenti.

Cosa scrivere in una segnalazione efficace

Il testo deve essere semplice, concreto e privo di accuse non verificabili. È sufficiente specificare chi segnala, dove è stato notato l’accumulo, quando è stato visto e che cosa sembra contenere. Se si conosce un dettaglio utile, come un veicolo osservato durante lo scarico, va riportato come fatto: “ho visto”, “ho notato”, “mi è parso”.

Un esempio pratico può essere questo: “Segnalo la presenza di un accumulo di rifiuti in località [nome], lungo [strada], circa [riferimento]. Il materiale è stato osservato il [data] alle [ora] e comprende sacchi neri, pneumatici e alcuni contenitori. Allego fotografie e coordinate del punto. Chiedo una verifica, poiché l’area è vicina a terreni coltivati”.

Non è necessario stimare con precisione il peso dei rifiuti o stabilire se siano pericolosi. Se ci sono dubbi su lastre ondulate, fusti, liquidi, cenere, rifiuti bruciati o materiali dall’odore intenso, va indicato proprio il dubbio. Questo aiuta chi interviene a adottare le cautele adeguate.

Quando i rifiuti sono bruciati o possono contenere amianto

I roghi di rifiuti richiedono particolare attenzione. Anche quando le fiamme sembrano spente, possono restare braci, fumi nocivi e residui contaminanti. Non avvicinarsi, non respirare il fumo e non tentare di spegnere da soli. Se l’incendio è attivo o recente, la chiamata al 112 è la priorità.

Le lastre in cemento-amianto, spesso riconoscibili per la forma ondulata ma non sempre identificabili a vista, non devono essere toccate, spezzate o spostate. Un materiale integro e non manipolato non va trattato come un’emergenza da gestire personalmente, ma la sua presenza va segnalata con esattezza, evitando qualunque azione che possa disperdere fibre.

Lo stesso vale per bidoni, taniche o contenitori con liquidi sconosciuti. La curiosità può trasformarsi in un rischio: basta descrivere ciò che si vede e lasciare le verifiche ai tecnici.

Segnalazioni anonime: possono servire, ma hanno un limite

Molti cittadini temono ritorsioni o non vogliono essere coinvolti. Una segnalazione anonima può comunque portare a un sopralluogo, soprattutto se localizzata e documentata. Tuttavia, lasciare un recapito permette agli uffici di chiedere chiarimenti, acquisire le immagini originali e aggiornare chi ha segnalato.

Chi desidera tutelare la propria riservatezza può chiedere direttamente al comando o all’ufficio ricevente quali siano le modalità di trattamento dei dati personali. In presenza di fatti gravi o ripetuti, un esposto nominativo e ben circostanziato tende ad avere maggiore forza operativa, ma la scelta va valutata caso per caso.

Il ruolo dei cittadini dopo la segnalazione

Dopo aver trasmesso la comunicazione, conservare copie di foto, testo e ricevute di invio può essere utile. Se l’area non viene bonificata nell’immediato, non significa automaticamente che nulla sia stato fatto: possono servire sopralluoghi, analisi, individuazione dei responsabili e procedure amministrative.

Se però l’accumulo cresce, torna a comparire dopo una rimozione o presenta nuovi rischi, una nuova segnalazione aggiornata è opportuna. Per fenomeni ricorrenti, come abbandoni lungo la stessa strada rurale o vicino a un’isola ecologica, è utile indicare che non si tratta di un episodio isolato.

Difendere un luogo non richiede gesti imprudenti. Una foto scattata da lontano, una posizione precisa e una comunicazione inviata al soggetto giusto possono evitare che un angolo di campagna, una spiaggia o una periferia della Capitanata restino per mesi ostaggio dell’inciviltà.