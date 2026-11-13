Capitanata sempre più spopolata, solo 4 comuni col segno ‘più’ e tra questi ci sono le Isole Tremiti

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CAPITANATA SEMPRE PIU’ SPOPOLATA. LE ISOLE TREMITI VANNO CONTROCORRENTE

di Martina D’Amico

La Provincia di Foggia continua a fare i conti con lo spopolamento. Un fenomeno che negli ultimi anni ha progressivamente ridisegnato la geografia demografica della provincia di Foggia, interessando piccoli borghi, centri dell’entroterra e località costiere. Si salvano quattro centri tra cui le Tremiti con lo 0,40% in più.



È quanto emerge da un’elaborazione dei dati demografici relativi al periodo 2015-2025, diffusa il 12 novembre 2026 dall’associazione Dalla Parte dei Paesi, ben 57 comuni su 61 della provincia di Foggia hanno registrato una diminuzione della popolazione residente. Soltanto quattro amministrazioni comunali hanno fatto segnare un saldo positivo: Ordona, Carapelle, Stornara e Isole Tremiti.



Proprio l’arcipelago delle Diomedee rappresenta una delle poche eccezioni in un quadro complessivamente negativo. Le Tremiti registrano infatti una crescita media annua dello 0,40%, un dato che le colloca tra i pochissimi territori della Capitanata capaci di invertire la tendenza.



La situazione non è meno preoccupante sul promontorio garganico. La diminuzione dei residenti riguarda numerosi centri, dai borghi dell’entroterra alle località turistiche della costa.



Tra i dati più significativi emergono quelli di Rignano Garganico, che registra una variazione media annua del -1,90%, Monte Sant’Angelo (-1,50%), San Nicandro Garganico (-1,41%), Carpino (-1,28%) e San Marco in Lamis (-1,26%).

Anche altri centri storici e turistici del promontorio mostrano un andamento negativo: Rodi Garganico registra una flessione media annua dello 0,92%, Ischitella dello 0,83%, Mattinata dello 0,80%, mentre Vico del Gargano si attesta al -0,68%. Per Vieste e Peschici, due delle principali destinazioni turistiche del territorio, i valori risultano rispettivamente del -0,45% e del -0,46%.

In questo scenario, le Isole Tremiti rappresentano una realtà in controtendenza. La crescita dello 0,40% costituisce un dato significativo soprattutto considerando le difficoltà strutturali che caratterizzano i piccoli comuni insulari: collegamenti, servizi, opportunità occupazionali e accessibilità.



Un risultato che merita attenzione e un’analisi approfondita, per comprendere quali dinamiche abbiano contribuito a mantenere positivo l’andamento demografico dell’arcipelago.



Dietro le statistiche ci sono questioni che riguardano direttamente la vita quotidiana delle comunità: la riduzione dei servizi, la difficoltà di trovare lavoro, la diminuzione delle nascite, l’invecchiamento della popolazione e la partenza dei giovani verso altre città o regioni.



Il rischio è che, con il passare degli anni, alcuni territori perdano non soltanto abitanti, ma anche scuole, presidi sanitari, attività commerciali e occasioni di socialità.

fonte: Riserva Marina Isole Tremiti