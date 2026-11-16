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DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA: TRE NUOVE MISURE REGIONALI A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE

L’Ambito Territoriale Sociale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta informa la cittadinanza dell’apertura di tre importanti misure promosse dalla Regione Puglia per sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie, riconoscere il lavoro quotidiano di cura e favorire percorsi di autonomia e vita indipendente.

Si tratta di “Sostegno Familiare 2027-2028”, “Patto di Cura 2027-2029” e “Dopo di Noi – Linea B”, tre interventi che rispondono a esigenze differenti e prevedono contributi economici e finanziamenti per progetti personalizzati.

Con “Sostegno Familiare” è previsto un contributo di 700 euro mensili, per un massimo di 16.800 euro in 24 mesi, destinato alle persone con disabilità gravissima e non autosufficienza assistite da un caregiver familiare.

Il “Patto di Cura” sostiene invece le famiglie che si avvalgono di personale regolarmente assunto per l’assistenza domiciliare di persone con disabilità gravissima. Il contributo previsto è di 1.290 euro mensili, che possono diventare 1.340 euro in caso di assunzione attraverso un’Agenzia per il Lavoro autorizzata.

Per entrambe le misure sarà possibile presentare domanda dal 17 novembre al 17 dicembre 2026. Si ricorda che i due contributi sono alternativi e non possono essere cumulati.

La terza misura, “Dopo di Noi – Linea B”, è rivolta alle persone con disabilità grave, di età compresa tra 18 e 64 anni, prive del sostegno familiare o in previsione del suo venir meno. Prevede un finanziamento fino a 15.000 euro per progetti personalizzati della durata massima di 12 mesi, finalizzati a promuovere l’autonomia, l’inclusione sociale e nuove opportunità di vita indipendente. Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 16 novembre alle ore 12:00 del 16 dicembre 2026.

“Dietro ogni domanda ci sono persone, famiglie e storie di vita che meritano attenzione. Queste misure rappresentano opportunità importanti per sostenere chi affronta quotidianamente le difficoltà della disabilità e della non autosufficienza, ma anche per accompagnare le persone verso una maggiore autonomia. Come amministrazioni comunali, riteniamo fondamentale garantire un’informazione chiara e accessibile, affinché nessuno rischi di perdere queste opportunità per mancanza di conoscenza”, dichiarano congiuntamente Maria Teresa Valente, Assessora al Welfare del Comune di Manfredonia e Presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale, Lea Basta, Assessora al Welfare, Politiche Sociali e della Famiglia del Comune di Monte Sant’Angelo, Raffaella Santoro, Assessora alle Politiche Sociali e Welfare del Comune di Mattinata, e Nicola De Martino, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Zapponeta.

Le domande devono essere presentate online attraverso il portale regionale https://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it , dove sono disponibili gli avvisi completi, i requisiti di accesso e tutte le indicazioni necessarie.

L’Ambito Territoriale Sociale invita le persone interessate, le famiglie, le associazioni e gli operatori del settore a consultare attentamente gli avvisi e a rispettare le scadenze previste, verificando anche le eventuali incompatibilità con altri benefici già percepiti.