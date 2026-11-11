Black Drive da Autodrive: tasso zero, anticipo zero e interessi zero. FIAT Panda da 139€, 500 da 149€ e 600 da 199€ al mese

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MANFREDONIA – Il Black Friday entra nel vivo anche nel mondo delle quattro ruote e Autodrive rilancia con una campagna dedicata a uno dei marchi più amati dagli italiani: FIAT. Si chiama “Black Drive” ed è l’iniziativa promozionale che riunisce tre importanti vantaggi per chi desidera acquistare una nuova auto: tasso zero, anticipo zero e interessi zero.

Una formula pensata per rendere ancora più accessibile l’acquisto di una vettura nuova, con condizioni finanziarie particolarmente interessanti e tre offerte che mettono al centro alcuni dei modelli più conosciuti della gamma FIAT.

Si parte dalla FIAT Panda, proposta a soli 139 euro al mese, una delle vetture più amate dagli italiani, apprezzata per la sua praticità, versatilità e capacità di adattarsi perfettamente alla mobilità quotidiana.

Per chi cerca uno stile inconfondibile, FIAT 500 è disponibile a 149 euro al mese. Un’icona dell’automobilismo italiano che continua a distinguersi per design, personalità e innovazione.

A completare le promozioni arriva FIAT 600, proposta a 199 euro al mese, una soluzione ideale per chi desidera maggiore spazio, comfort e tecnologia, senza rinunciare allo stile che contraddistingue il marchio italiano.

Tre modelli, tre offerte e un unico grande vantaggio: poter scegliere la propria prossima FIAT con tasso zero, anticipo zero e interessi zero.

Con Black Drive, Autodrive punta a trasformare il periodo del Black Friday in un’opportunità concreta per gli automobilisti di Manfredonia e del Gargano, offrendo condizioni commerciali pensate per chi desidera cambiare auto e mantenere sotto controllo il proprio budget.

La campagna conferma inoltre l’impegno della concessionaria nel proporre soluzioni di acquisto competitive, affiancate da una consulenza personalizzata per individuare il modello e la formula di finanziamento più adatti alle esigenze di ogni cliente.

Il momento giusto per cambiare auto potrebbe essere proprio questo. Le promozioni Black Drive rappresentano infatti un’occasione da valutare per chi desidera mettersi al volante di una nuova FIAT, approfittando delle condizioni previste dalla campagna.

Per scoprire tutti i dettagli delle offerte e ricevere un preventivo personalizzato, è possibile visitare Autodrive in Via Sottotenente Antonio Troiano 17, Manfredonia (FG).

Black Drive da Autodrive: Panda a 139€, 500 a 149€ e 600 a 199€ al mese. Tre occasioni, tre zeri e una sola destinazione: la tua prossima FIAT.

Per informazioni: 0884 598601

www.autodrivemanfredonia.it

Offerte soggette alle condizioni contrattuali e finanziarie della campagna. Durata, eventuali spese accessorie e ulteriori dettagli disponibili presso la concessionaria.