Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Figli di nessuno, domani a Manfredonia la presentazione del libro di Pasquale Guadagno

Federica Torzullo, Zoe Trinchero, Stefania Rago, Tania Terrin, Fatiha El Afghani. Sono soltanto alcuni dei nomi delle donne uccise quest’anno.

Un elenco che continua ad allungarsi e che dovrebbe imporci una riflessione profonda. Perché dietro ogni nome c’è una vita spezzata, una famiglia distrutta e, troppo spesso, ci sono figli che dovranno convivere per sempre con le conseguenze di quella violenza.

È pensando soprattutto a loro, e ai nostri ragazzi, che abbiamo voluto invitare a Manfredonia Pasquale Guadagno, autore insieme alla giornalista Francesca Barra del libro “Figli di nessuno”.

Pasquale aveva appena 14 anni quando suo padre uccise sua madre, Carmela Cerillo.

Ma c’è un aspetto della sua storia che mi ha particolarmente colpita e indignata. Pasquale e sua sorella hanno dovuto affrontare una lunga battaglia giudiziaria per poter trasferire la salma della madre nel luogo in cui lei avrebbe desiderato riposare. A decidere, però, era ancora il padre, proprio l’uomo che l’aveva uccisa, che persino dal carcere aveva ancora potere sul corpo della madre. È difficile persino immaginare cosa significhi subire un’ingiustizia simile, dopo aver già perso la propria madre in quel modo.

Venerdì 13 novembre, alle ore 10.30, all’Auditorium “Cristanziano Serricchio” di Palazzo dei Celestini, avremo l’opportunità di ascoltare la testimonianza di Pasquale e confrontarci direttamente con lui.

L’incontro è una delle iniziative che, come Amministrazione comunale, abbiamo voluto promuovere in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’occasione per andare oltre le ricorrenze e conoscere da vicino le conseguenze di una violenza che continua a segnare la vita di chi resta.

Abbiamo pensato questo incontro soprattutto per le nostre scuole, ma è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare. Mi piacerebbe vedere in sala non soltanto studenti e insegnanti, ma anche genitori e cittadini. Perché la responsabilità di educare al rispetto non può essere lasciata soltanto alla scuola.

E soprattutto perché, quando parliamo di femminicidio, troppo spesso ci fermiamo alla vita di chi è stata uccisa, dimenticando quelle di chi resta. Di chi deve continuare a vivere con le conseguenze di una violenza che non finisce con la morte.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura