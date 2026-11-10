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A Mattinata nasce “FèXtra 365”, la Festa dell’Extravergine diventa un tavolo permanente per lo sviluppo territoriale

Dopo la sesta edizione del festival e due incontri pubblici con gli olivicoltori, la Giunta comunale istituisce un tavolo permanente e approva l’avviso per raccogliere le adesioni di produttori, imprese, associazioni e operatori del territorio. Istanze entro il 30 novembre, moduli sul sito istituzionale.

Un tavolo permanente come sede di confronto e progettazione condivisa in grado di favorire la partecipazione attiva dei produttori, la collaborazione lungo la filiera e il collegamento tra agricoltura, turismo, cultura, ristorazione, commercio. Sono gli obiettivi di FèXtra 365 promosso dal Comune di Mattinata, progetto spin off del festival.

Nel 2021 FèXtra nasceva da una scelta precisa: far conoscere l’olio extravergine di oliva di Mattinata nei luoghi in cui prende forma e attraverso il lavoro di chi lo produce. Da allora, la Festa dell’Extravergine d’oliva ha portato il pubblico negli uliveti e nei frantoi, ha coinvolto le attività locali e ha creato occasioni di incontro tra produttori, istituzioni e operatori turistici. Con “FèXtra 365”, quel lavoro diventa un progetto strategico per il territorio, con un tavolo permanente che darà continuità al confronto e alle iniziative durante tutto l’anno.

“Fin dalla prima edizione abbiamo voluto che i produttori fossero protagonisti di FèXtra. Gli incontri di ottobre ci hanno indicato il passo successivo: vederci durante tutto l’anno, scegliere insieme le priorità e lavorare su progetti concreti”, dichiara il sindaco Michele Bisceglia. “Partiamo dalle esigenze delle aziende, dalle opportunità di mercato e dalla cura degli uliveti. È un lavoro che nasce a Mattinata e che vogliamo condividere anche con gli altri comuni e produttori del territorio.”

Su cosa lavorerà il tavolo permanente

“FèXtra 365” raccoglierà bisogni e proposte dei produttori e porterà le istanze del comparto all’attenzione delle istituzioni competenti. Lavorerà per far conoscere la qualità dell’extravergine locale, favorire l’incontro con nuovi mercati e sviluppare collaborazioni tra aziende agricole, frantoi, ristorazione, commercio e turismo. Tra gli obiettivi ci sono la cura del paesaggio olivicolo, le esperienze negli uliveti e nei frantoi, il contributo alla programmazione turistica comunale e la preparazione delle prossime edizioni di FèXtra e di iniziative durante l’anno. A partire dalle attività condivise, i partecipanti potranno approfondire forme di collaborazione e aggregazione.

Il percorso si affianca a quello avviato da Mattinata verso la “Comunità dell’Olio”, progetto nazionale promosso dall’Associazione Città dell’Olio, di cui il Comune cura il coordinamento provinciale per la Capitanata.

Chi può partecipare e come aderire

L’avviso si rivolge a olivicoltori, imprese agricole, frantoiani, aziende della filiera, organizzazioni rappresentative e associazioni. Possono aderire anche gli operatori della ristorazione, del commercio, del turismo e dell’accoglienza e gli altri soggetti collettivi che intendano contribuire alla valorizzazione dell’olio e del paesaggio olivicolo. La partecipazione è aperta anche a chi opera in altri comuni e vuole lavorare a progetti condivisi.

La partecipazione è gratuita. Per aderire occorre compilare e firmare il modulo allegato all’avviso, indicando l’attività svolta, il territorio in cui si opera, un referente e i temi o le proposte a cui si intende contribuire. Il modulo va inviato tramite PEC o consegnato al Protocollo comunale, secondo i recapiti e i termini indicati nell’avviso. In caso di firma autografa va allegata copia di un documento d’identità.

A chi aderisce si chiede di partecipare con continuità agli incontri, condividere esigenze e proposte e contribuire allo sviluppo dei progetti. Il primo incontro sarà convocato entro gennaio 2027, per individuare le priorità e concordare il programma di lavoro. Sarà possibile aderire anche dopo la prima scadenza, secondo le modalità previste dall’avviso.