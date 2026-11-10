Attualità Capitanata
Incidente sulla Foggia-Manfredonia, auto capovolta
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Incidente sulla Foggia-Manfredonia, auto capovolta
Un incidente si è verificato nella tarda serata di ieri sulla Foggia-Manfredonia all’altezza del distributore Camer.
L’autista di una monovolume ha perso il controllo della sua auto, forse per un colpo di sonno, che si è capovolta sulla carreggiata.
Per fortuna l’incidente non ha avuto gravi conseguenze per il conducente dell’auto.