San Paolo di Civitate, due persone arrestate dai carabinieri per detenzione di armi clandestine

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San Paolo di Civitate (FG): due persone arrestate dai carabinieri per detenzione di armi clandestine.

I Carabinieri della Compagnia di San Severo (FG) hanno complessivamente tratto in arresto, nel corso di mirati servizi finalizzati all’attività di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di armi, due persone di San Paolo di Civitate trovate in possesso di pistole clandestine.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di San Paolo di Civitate, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, hanno trovato un 20enne del posto in possesso di una pistola calibro 6,35, con matricola abrasa, rinvenuta carica e con un colpo in camera di cartuccia. Nel corso della stessa attività sono stati inoltre rinvenuti 6 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e pronti per la cessione. Il 20enne, tradotto presso la casa circondariale di Foggia, è accusato di detenzione illecita di arma clandestina e di sostanza stupefacente. All’esito di giudizio di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto, nei suoi confronti, le misure cautelari dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nel prosieguo dei medesimi servizi, i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Severo, con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento “Puglia”, hanno arrestato un 68enne anch’egli residente a San Paolo di Civitate. Nel corso di una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di due pistole con matricola abrasa, rispettivamente calibro 22 e calibro 7,65, nonché di 241 cartucce complessive, detenute abusivamente e compatibili con le armi rinvenute. Anche il 68enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Foggia ed è accusato detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di munizioni. Il Giudice per le Indagini Preliminari, convalidato l’arresto dei Carabinieri, ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.