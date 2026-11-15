Violenza di genere, a Foggia medici, magistrati e forze dell’ordine fanno squadra per proteggere le donne

Il 17 novembre al Policlinico un convegno aperto e accessibile per unire le forze tra corsie d’ospedale, aule di tribunale e centri antiviolenza per non lasciare mai sole le vittime fin dal primo grido d’aiuto.

Dietro ogni richiesta di aiuto c’è una storia complessa, fatta di paura, ferite invisibili e spesso di una grande solitudine. Quando una donna trova il coraggio di bussare a una porta — che sia quella di un pronto soccorso, di un commissariato o di un centro antiviolenza — la risposta che riceve in quei primissimi istanti può cambiare il corso della sua vita.

Proprio da questa consapevolezza nasce il convegno scientifico “Violenza di genere: prospettive interdisciplinari e modelli integrati di intervento, tutela e presa in carico”, in programma martedì 17 novembre 2026, a partire dalle ore 9.00, presso l’Aula Turtur del Policlinico di Foggia (viale Pinto 1).

L’iniziativa, promossa congiuntamente dal Policlinico e dall’Università di Foggia nell’ambito del progetto nazionale CCM 2024, parte da un principio chiaro: la violenza contro le donne non è solo un’emergenza giudiziaria o di ordine pubblico, ma un grave problema di salute pubblica che colpisce il benessere fisico, psicologico e sociale della persona. Per affrontarlo davvero, chi lavora in prima linea non può agire a compartimenti stagni.

Durante la giornata, medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali, avvocati, magistrati, forze dell’ordine e operatrici dei centri antiviolenza si siederanno allo stesso tavolo per costruire un linguaggio comune. Saper cogliere un segnale silenzioso in corsia, offrire un ascolto empatico e privo di giudizio, attivare subito il codice rosa e accompagnare la donna nel delicato percorso legale e psicologico sono anelli della stessa catena.

Dopo i saluti istituzionali — affidati al Rettore dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio, al direttore generale del Policlinico Yanko Tedeschi, al procuratore della Repubblica Enrico Giacomo Infante e alla procuratrice aggiunta Rossella Pensa — i lavori entreranno nel vivo con il contributo delle istituzioni impegnate sul territorio. Tra gli altri, il questore di Foggia Alfredo Fabbrocini illustrerà l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nella prevenzione e nella protezione delle vittime, mentre la sostituta procuratrice Mirella Conticelli approfondirà il ruolo cruciale dello psicologo nelle indagini sui reati di violenza.

Il programma affronterà ogni fase della presa in carico: dalla gestione dell’emergenza in pronto soccorso alle valutazioni medico-legali, fino al confronto su casi clinici reali e all’analisi dei fenomeni più drammatici, come i femminicidi e i crimini domestici, previsti nella sessione pomeridiana.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche all’inclusione: per tutta la durata dell’evento sarà infatti garantito un servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS), affinché l’informazione, la sensibilizzazione e la rete di tutela siano davvero accessibili a tutte e a tutti.

La responsabilità scientifica del convegno è curata da Maria Grazia Foschino Barbaro, Annamaria Petito, Felice Sorrentino e Luigi Nappi. Un appuntamento che vuole essere molto più di un momento di aggiornamento professionale: un patto concreto tra istituzioni e operatori per far sì che nessuna donna, nel momento più fragile, debba sentirsi sola.