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Foggia, il Villaggio della Salute CRI: quasi 100 volontari, oltre 200 prestazioni e 28 donazioni di sangue



Salute e prevenzione per tutti: a Foggia il Villaggio della Salute e della Prevenzione della Croce Rossa Italiana



Quasi 100 volontari, numerosi professionisti sanitari, oltre 200 prestazioni tra visite, consulenze e

screening e 28 donazioni di sangue. Una giornata dedicata soprattutto a chi incontra maggiori

difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari, con attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione

sulle manovre salvavita.



Foggia, 8 novembre 2026 – La salute come diritto di tutti, la prevenzione come strumento

fondamentale di tutela e la prossimità come impegno concreto verso le persone più vulnerabili. Con

questo spirito, domenica 8 novembre, presso la Villa Comunale di Foggia – Parco Urbano Karol

Wojtyla – si è svolto il Villaggio della Salute e della Prevenzione promosso dalla Croce Rossa

Italiana – Comitato di Foggia, nell’ambito dell’unica tappa pugliese degli Itinerari della Salute CRI

IVECO.



Nata intorno all’Unità Mobile Cardiovascolare CRI, l’iniziativa è stata ampliata dal Comitato di Foggia

in un vero e proprio Villaggio della Salute e della Prevenzione, grazie all’impegno di quasi 100

volontari e alla collaborazione gratuita di medici e professionisti sanitari. L’obiettivo: portare la

prevenzione sul territorio, rendendola accessibile soprattutto alle persone in condizioni di fragilità

economica e sociale.



La giornata ha visto il coinvolgimento del Comune di Foggia, dell’ASL Foggia, del Policlinico Riuniti

di Foggia, dell’Università di Foggia e dell’Ordine dei Medici Veterinari, insieme a numerose realtà del

territorio.



I numeri della giornata: prevenzione, ascolto e assistenza

Particolarmente significativa l’attività dell’Unità Mobile Cardiovascolare CRI IVECO, dove le

cardiologhe dottoressa Valeria Bruno e dottoressa Lucia Tricarico del Policlinico Riuniti di Foggia

hanno effettuato 33 valutazioni cardiologiche. Gli screening hanno permesso di individuare quattro

casi di cardiopatia ipertensiva non precedentemente diagnosticata e una grave situazione clinica

che ha richiesto il trasferimento immediato di un paziente al Pronto Soccorso.

Un risultato che testimonia concretamente quanto la prevenzione e la diagnosi precoce possano

fare la differenza e quanto sia importante offrire occasioni di controllo sanitario anche al di fuori delle

strutture ospedaliere.



Ambulatorio di Pneumologia

La dottoressa Maria Rosaria De Carlo ha effettuato 34 spirometrie e 4 consulenze pneumologiche.

Nel corso delle valutazioni è stato individuato anche un paziente con ipertensione nota, indirizzato

ad approfondimento cardiologico.