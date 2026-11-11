Foggia, il Villaggio della Salute CRI: quasi 100 volontari, oltre 200 prestazioni e 28 donazioni di sangue
Foggia, il Villaggio della Salute CRI: quasi 100 volontari, oltre 200 prestazioni e 28 donazioni di sangue
Salute e prevenzione per tutti: a Foggia il Villaggio della Salute e della Prevenzione della Croce Rossa Italiana
Quasi 100 volontari, numerosi professionisti sanitari, oltre 200 prestazioni tra visite, consulenze e
screening e 28 donazioni di sangue. Una giornata dedicata soprattutto a chi incontra maggiori
difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari, con attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione
sulle manovre salvavita.
Foggia, 8 novembre 2026 – La salute come diritto di tutti, la prevenzione come strumento
fondamentale di tutela e la prossimità come impegno concreto verso le persone più vulnerabili. Con
questo spirito, domenica 8 novembre, presso la Villa Comunale di Foggia – Parco Urbano Karol
Wojtyla – si è svolto il Villaggio della Salute e della Prevenzione promosso dalla Croce Rossa
Italiana – Comitato di Foggia, nell’ambito dell’unica tappa pugliese degli Itinerari della Salute CRI
IVECO.
Nata intorno all’Unità Mobile Cardiovascolare CRI, l’iniziativa è stata ampliata dal Comitato di Foggia
in un vero e proprio Villaggio della Salute e della Prevenzione, grazie all’impegno di quasi 100
volontari e alla collaborazione gratuita di medici e professionisti sanitari. L’obiettivo: portare la
prevenzione sul territorio, rendendola accessibile soprattutto alle persone in condizioni di fragilità
economica e sociale.
La giornata ha visto il coinvolgimento del Comune di Foggia, dell’ASL Foggia, del Policlinico Riuniti
di Foggia, dell’Università di Foggia e dell’Ordine dei Medici Veterinari, insieme a numerose realtà del
territorio.
I numeri della giornata: prevenzione, ascolto e assistenza
Particolarmente significativa l’attività dell’Unità Mobile Cardiovascolare CRI IVECO, dove le
cardiologhe dottoressa Valeria Bruno e dottoressa Lucia Tricarico del Policlinico Riuniti di Foggia
hanno effettuato 33 valutazioni cardiologiche. Gli screening hanno permesso di individuare quattro
casi di cardiopatia ipertensiva non precedentemente diagnosticata e una grave situazione clinica
che ha richiesto il trasferimento immediato di un paziente al Pronto Soccorso.
Un risultato che testimonia concretamente quanto la prevenzione e la diagnosi precoce possano
fare la differenza e quanto sia importante offrire occasioni di controllo sanitario anche al di fuori delle
strutture ospedaliere.
Ambulatorio di Pneumologia
La dottoressa Maria Rosaria De Carlo ha effettuato 34 spirometrie e 4 consulenze pneumologiche.
Nel corso delle valutazioni è stato individuato anche un paziente con ipertensione nota, indirizzato
ad approfondimento cardiologico.