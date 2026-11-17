Meteo Meteo, si torna a parlare di freddo a fine mese

Ci sono possibilità di freddo a fine mese?

Secondo MeteoLive non è svanita del tutto la possibilità di avere freddo a fine mese.

Ma ad oggi, le possibilità di un calo termico sensibile e duraturo in sede italica sono al momento basse. A dare poche speranze ci pensa il modello ECMWF elaborato su base COPERNICUS, che opta per un proseguimento di un regime abbastanza mite sul Mediterraneo e l’Italia.

Passi avanti verso una situazione più fredda si compiranno sull’Europa orientale, mentre resisterà il lago freddo in prossimità della Scandinavia. Sul Mediterraneo e l’Italia il quadro termico non sembra mutare nella sostanza, con valori sempre sopra media fino a3-4°.



