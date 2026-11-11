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MICHELE PIRRO DA SAN MARCO IN LAMIS VINCE

L’UNDICESIMA EDIZIONE DI “PANETTONE SENZA CONFINI”

Civitavecchia (RM), 11 novembre 2026 – Si è conclusa a Civitavecchia, a bordo di Costa Smeralda, l’undicesima edizione di “Panettone senza Confini”, il concorso ideato da Fausto Morabito che ogni anno celebra l’arte della pasticceria italiana attraverso il simbolo per eccellenza delle feste: il panettone. Un’edizione speciale, che ha riunito alcuni dei più talentuosi maestri pasticceri italiani e una giuria d’eccezione composta da Iginio Massari, Paco Torreblanca, Riccardo Bellaera, Emmanuele Forcone, Eugenio Morrone, Vincenzo Pennestrì, Vincenzo Donnarumma e Nicola Musolino. Tra panettoni tradizionali, versioni al cioccolato, pandori e interpretazioni amatoriali, Costa Toscana è stata la casa viaggiante dei grandi lievitati.

I vincitori 2026

Panettone Tradizionale, Professionisti

Primo posto: Michele Pirro – Cafè Noir, San Marco in Lamis (FG)

Secondo posto: Davide Poloni – Antico Borgo Bakery, Martinengo (BG)

Terzo posto: Armando Pascarella – Pasticceria Pascarella, Caserta



Panettone Tradizionale, Fuori Confine

Primo posto: Nadia Pettignano – Balerna, Svizzera

Secondo posto: Josep Ramon Cases – Lleida, Spagna

Terzo posto: Yahei Suzuki – Tokyo, Giappone

Premio della Critica (Stampa)

Annibale Memmolo – Pasticceria Memmolo, Mirabella Eclano (AV)

Premio del Pubblico

Davide Poloni – Antico Borgo Bakery, Martinengo (BG)

Panettone al Cioccolato, Professionisti

Primo posto: Nicola Zanella – Gran Levante, Pederobba (TV)

Secondo posto: Juri Caseri – La Forneria del lago, Paratico (BS)

Terzo posto: Pasquale Pesce – Antica Pasticceria Pesce, Avella (AV)

Pandoro, Professionisti – Giuria Tecnica

Daniele Mascia – Pasticceria al Theatro, Venezia

Pandoro, Professionisti – Giuria del pubblico

Roberto Moreschi – Roberto Pastry&Bakery, Chiavenna (SO)

Panettone Tradizionale, Amatoriale

Primo posto: Francesco Nocerino – Pasian di Prato (UD)

Secondo posto: Nicola Biliato – Mogliano Veneto (TV)

Terzo posto: Alessandra Conte – Frosinone

Nel corso della crociera, partita sabato scorso da Savona con rientro previsto domani sempre nel porto ligure, i viaggiatori hanno potuto degustare le diverse tipologie di panettone e pandoro in concorso, oltre ad assistere alle masterclass e alle demo dei Maestri presenti in giuria.



Anche quest’anno, Panettone senza Confini ha confermato il proprio impegno solidale destinando parte del ricavato all’Associazione Starterprius, che sostiene la formazione di ragazzi in difficoltà economica in diversi Paesi del mondo. Tra gli sponsor e partner presenti: APEI Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, Artebianca, Bragard, Bravo, Brazzale, Cast Alimenti, Costa Crociere, Filicori Zecchini, Molino Dallagiovanna, Polin Group e Two Sides.



L’appuntamento con i grandi lievitati d’autore tornerà nel 2027, per una nuova tappa di un viaggio che, in undici anni, ha portato il panettone da Napoli a Palermo, da Reggio Calabria a Firenze, fino alle coste europee del Mediterraneo. Per info panettonesenzaconfini.com