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Manfredonia, la misteriosa Madonna bambina e i segreti di Santa Chiara

C’è una storia, tra le tante custodite dalla nostra Manfredonia, che continua ad affascinarmi. È la storia di una Madonna Bambina miracolosa, venerata per secoli nella chiesa di Santa Chiara e della quale si sono misteriosamente perse le tracce.

Per ritrovarla dobbiamo tornare indietro nel tempo, quando l’attuale chiesa di Santa Chiara faceva parte del monastero delle Clarisse, dove le monache vivevano in clausura.

Proprio lì veniva custodita un’immagine molto particolare della Vergine. Aveva il volto minuto, il corpo piccino, le sembianze di una bambina. Era dipinta su tela e conservata in una teca di cristallo, protetta da grate dorate. La chiamavano Santa Maria dell’Orto e la sua fama, secondo le cronache dell’epoca, aveva raggiunto tutto il Regno di Napoli. A raccontarne i prodigi è Padre Serafino Montorio, nel suo “Zodiaco di Maria”, pubblicato nel 1715.

Si narra che, quando la sacra immagine veniva esposta, chi attraversava di notte la strada accanto alla chiesa potesse udire canti angelici e suoni soavi, mentre l’edificio risplendeva di una luce celeste.

Ma l’episodio più sorprendente risale al 1631, quando l’eruzione del Vesuvio oscurò per tre giorni il cielo di Manfredonia. La popolazione, impaurita, si rivolse alle Clarisse, che esposero la Madonna Bambina. Secondo il racconto del religioso, dal petto della Vergine si sprigionò un raggio luminoso che dissolse le tenebre.

Si racconta anche di una monaca guarita da dolori lancinanti grazie ad alcune gocce di sudore apparse sul volto della Madonna e dell’olio della lampada accesa accanto alla sua teca, che sembrava non esaurirsi mai e veniva inviato in tutto il Regno per le sue presunte virtù miracolose.

Ogni anno, il 14 agosto, le Clarisse facevano uscire dalla clausura quella piccola immagine, la esponevano sull’altare maggiore e la portavano in solenne processione per le strade della città.

Immagino quelle strade, le monache, la folla dei fedeli, le campane, la luce delle candele. E quella Madonna Bambina che, per un giorno, lasciava il silenzio della clausura per incontrare Manfredonia.

Eppure oggi di quella Madonna non sappiamo più nulla.

Dove sarà finita? È stata trasferita altrove, dispersa, oppure è ancora custodita da qualche parte, senza che se ne conosca la vera storia?

Naturalmente, parliamo di racconti legati alla devozione popolare del tempo, ma che rappresentano una testimonianza preziosa della memoria religiosa e culturale della nostra città.

È anche per queste storie che Santa Chiara merita di essere conosciuta, custodita e valorizzata.

Come Amministrazione comunale stiamo sostenendo le iniziative promosse dal Comitato “Amici di Chiara” per riportare attenzione su questo straordinario patrimonio. Il 26 e 27 novembre la chiesa sarà protagonista di due giornate di visite guidate, incontri letterari e musica, con il coinvolgimento degli studenti del Liceo Galilei Moro, di studiosi, scrittrici e musicisti.

Un’occasione per riscoprire un luogo la cui storia ebbe origine nel 1592, quando Isabella De Florio decise di trasformare la propria abitazione in un monastero di clausura.

Ma possiamo fare qualcosa anche subito. Santa Chiara è candidata a “I Luoghi del Cuore” del FAI e ha bisogno del nostro voto!

Vi invito a votarla e a condividere questo appello, coinvolgendo anche i tanti manfredoniani che vivono lontano: https://fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-santa-chiara-manfredonia?ldc=

Perché la storia di una città è fatta anche di ciò che rischiamo di dimenticare. E Santa Chiara ha ancora tanto da raccontarci.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura