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Scuole foggiane premiate con Digi e Lode: c’è anche la Croce di Manfredonia

Questa mattina premiate con l’iniziativa del Gruppo Hera 3 scuole primarie di Foggia, Manfredonia e San Severo. Per ognuna 2.500 euro da investire nell’acquisto di strumenti per la digitalizzazione della didattica

Premiazione presso la scuola San Giovanni Bosco

Un premio da 2.500 euro da investire nell’acquisto di strumenti per la digitalizzazione della didattica. Lo hanno ricevuto questa mattina dal Gruppo Hera le scuole primarie San Giovanni Bosco di Foggia, Via Mazzini di San Severo e Croce di Manfredonia, nell’ambito dell’iniziativa Digi e Lode. A premiare insegnanti, bambini e bambine, presso la scuola San Giovanni Bosco, erano presenti Marida Episcopo, sindaca di Foggia, Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia, Vito Alfonso dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia e Alfonso De Pellegrino, responsabile territoriale Hera Comm.

Come funziona Digi e Lode

Le scuole premiate sono quelle che hanno ottenuto un punteggio più alto nell’ambito del progetto Digi e Lode nel corso dell’anno scolastico 2025/26.

Il meccanismo di Digi e Lode è molto semplice. Ogni volta che un cliente Hera attiva uno dei servizi digitali gratuiti, tutti con una ricaduta ambientale positiva, concorre automaticamente a incrementare un punteggio ripartito poi tra le scuole del suo comune, originando una classifica. Sul sito http://digielode.gruppohera.it/, il cliente può anche decidere di attribuire il proprio punteggio a una specifica scuola. In questo caso i punti vengono moltiplicati per 5.

Fra i servizi attivabili rientrano, ad esempio, l’autolettura digitale del contatore, la domiciliazione bancaria, l’invio elettronico della bolletta, il download dell’app My Hera, l’iscrizione ai servizi online o l’adesione a #genHERAZIONI, il programma fedeltà gratuito del Gruppo Hera. Insomma, alle scelte green dei clienti corrisponde un contributo di Hera all’istruzione dei ragazzi e delle ragazze del nostro territorio: un’azione win-win a tutti gli effetti, che concorre a raggiungere 3 dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU al 2030 per lo sviluppo sostenibile del Pianeta (“Istruzione di qualità”, “Consumo e produzione responsabili”, “Partnership per gli obiettivi”).

In 5 edizioni distribuiti quasi 80.000 euro

Le premiazioni odierne chiudono la quinta edizione di Digi e Lode, presente nella Capitanata dall’anno scolastico 2021/22. Nel complesso sono stati distribuiti premi per quasi 80.000 euro a 31 scuole dei comuni di Foggia, Lucera, Manfredonia e San Severo. Tutte, come da regolamento dell’iniziativa, hanno utilizzato il premio da 2.500 euro per dotarsi di hardware e software digitali, come, ad esempio, monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook, tablet, webcam, stampanti 3D, microscopi elettronici, sistemi di coding, ecc.

Alfonso De Pellegrino: “assieme alla comunità per creare impatto sociale”

“Per Amgas Blu ieri ed Hera oggi, il radicamento territoriale è sempre stato alla base del modello di servizio e questa iniziativa ne rappresenta un ottimo esempio”, spiega Alfonso De Pellegrino, responsabile territoriale Hera Comm. “Digi e Lode, infatti, crea un impatto sociale e ambientale concreto, unendo le energie di Azienda e comunità. Per il futuro si sta lavorando a un’evoluzione dell’iniziativa, che però continuerà a mantenere come principi guida il coinvolgimento della comunità verso azioni virtuose”.