Assalto ad un portavalori sulla Statale 16 tra Cerignola e San Ferdinando

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Assalto a portavalori sulla SS16 tra Cerignola e San Ferdinando

Un portavalori è stato assaltato poco fa sulla SS16 tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia. Sul posto sono presenti i carabinieri. Non è chiaro se il colpo sia riuscito o meno. Il blindato trasportava denaro. Da quanto emerso non ci sarebbero feriti.

Il furgone risulta sventrato e durante l’assalto sarebbero stati esplosi colpi di arma da fuoco.