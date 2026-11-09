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Presunti abusi sessuali su minorenne a Vieste, Nobiletti: “Rispetto e misura attorno a questa famiglia”

La notizia che sta circolando in queste ore ci sconvolge tutti.

Il mio primo pensiero, da padre prima ancora che da amministratore, va a questa ragazza. Le istituzioni sono al suo fianco e a quello della sua famiglia, pronte a offrire ogni sostegno, nel pieno rispetto della loro riservatezza.

Ringrazio le forze dell’ordine per la rapidità e la professionalità con cui hanno operato, individuando in poche ore il presunto responsabile. Ora la parola spetta alla magistratura, nella quale riponiamo piena fiducia.

La sicurezza di tutti, e ancor più la tutela dei più fragili, è il primo dovere di ogni comunità. Chiedo a ciascuno rispetto e misura attorno a questa famiglia. Il nostro Gargano sa essere una terra unita e solidale e lo dimostrerà anche in questo momento.

Giuseppe Nobiletti – Sindaco di Vieste