San Severo San Severo, cocaina ed eroina anche in Ospedale: arresti

La Polizia di Stato ha condotto, nel periodo compreso tra il mese di novembre 2025 e il mese di marzo 2026, una complessa e articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

SAN SEVERO: LA POLIZIA DI STATO ESEGUE MISURE PER REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI



La Polizia di Stato ha condotto, nel periodo compreso tra il mese di novembre 2025 e il mese di marzo 2026, una complessa e articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.



L'indagine svolta dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo (FG), ha consentito di disvelare un consolidato e fiorente sistema di approvvigionamento, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina, originariamente operante all'interno dell'Ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo e successivamente esteso all’intero territorio del

comune, ai comuni limitrofi e ad altre aree della regione interessate dai traffici illeciti accertati.

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Nel corso delle attività sono stati sottoposti a sequestro complessivamente circa 6 chilogrammi di sostanza stupefacente, tra cocaina ed eroina, ed eseguiti numerosi arresti in flagranza di reato. Ulteriori sequestri di sostanza stupefacente, inizialmente effettuati nei confronti di soggetti rimasti ignoti, sono

stati successivamente valorizzati nel contesto investigativo, consentendo di individuarne i detentori e di accertarne la riconducibilità ai soggetti meglio indicati nell’informativa conclusiva di reato.



Al fine di documentare compiutamente le condotte criminose ed attribuire le singole responsabilità ai soggetti coinvolti, l’Autorità Giudiziaria ha autorizzato il ricorso a plurimi strumenti investigativi, tra cui attività di intercettazione telefonica, telematica e ambientale, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, nonché mirati servizi di videoripresa, permettendo di acquisire un rilevante e articolato

compendio probatorio a sostegno delle ipotesi accusatorie formulate.



L’attività investigativa, sviluppata mediante l'integrazione delle risultanze tecniche con quelle derivanti dai servizi sul territorio, ha consentito di acquisire un grave, preciso e concordante quadro indiziario nei confronti di 21 soggetti, di cui 10 donne e 11 uomini, tra loro legati da stretti vincoli di parentela e rapporti familiari. Tale circostanza ha, inoltre, permesso di attribuire a ciascun indagato uno specifico ruolo funzionale alle attività di approvvigionamento, custodia, trasporto e cessione delle sostanze stupefacenti.



Gli elementi probatori raccolti nel corso delle investigazioni hanno infatti consentito di ricostruire i rapporti intercorrenti tra gli indagati, individuare con precisione i rispettivi compiti operativi e accertarne il coinvolgimento, a vario titolo, nelle attività illecite oggetto d'indagine, permettendo all’Autorità Giudiziaria di procedere con 21 misure cautelari, di cui 7 custodiali, 13 domiciliari ed un obbligo di firma.



Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva di condanna.



