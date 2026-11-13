Luminarie natalizie a Foggia, arriva il via libera: “Possibili sponsorizzazioni per ampliare il numero di vie”

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Luminarie natalizie, via libera dalla Giunta comunale a possibili sponsorizzazioni private per ampliare il numero di vie, piazze e luoghi dove verranno installate

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E’ stata pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Foggia la determina dirigenziale inerente all’allestimento delle luminarie in città in occasione delle prossime festività natalizie. Per ampliare il più possibile il ventaglio di operatori economici da consultare, il 15 ottobre scorso era stato pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse aperto, al quale hanno risposto quattro operatori economici. Il successivo 3 novembre si è riunita la Commissione chiamata a valutare le proposte pervenute – i parametri e criteri fissati sono stati la qualità estetica ed artistica e l’offerta economica – e nella graduatoria finale è risultata prima la ditta Paolicelli srl di Bari che già lo scorso anno aveva reso un servizio “di ottima qualità, sia sotto il profilo estetico (molto apprezzato dalla cittadinanza come si è avuto modo di rilevare anche attraverso i commenti social) sia sotto la tempestività degli interventi di manutenzione in corso d’opera”, scrive il dirigente dell’Ufficio Cultura Pio D’Errico.

125mila euro + Iva l’importo, le luminarie verranno installate in Piazza XX Settembre, Via Arpi, Corso Cairoli, Corso Garibaldi, Via Duomo e Piazza Cattedrale, Via Oberdan, Piazza del Lago, Via IV Novembre, Viale XXIV Maggio, Via Dante, Via Lanza, Corso Vittorio Emanuele II da Via Oberdan a Via Arpi, Via Capozzi, Via Vittime Civili, Corso Giannone, Via Matteotti dalla Chiesa di Gesù e Maria alla Via Pietro Scrocco, Corso Roma, Piazza Sacro Cuore, Piazza Giovanni XXIII, incrocio Via Capitanata e Via Petrucci, Via Santa Maria della Neve. Strutture artistiche di particolare effetto sono previste sul Corso Vittorio Emanuele II e da Corso Cairoli a Via Oberdan, Via Lanza, Piazza XX Settembre, Piazza del Lago, il pronao della Villa comunale sarà illuminato come da tradizione.

Ma non solo: per valorizzare ulteriormente l’immagine della città, promuovere l’attrattività del territorio, sostenere il tessuto commerciale e artigianale locale ed offrire alla cittadinanza ed ai visitatori un’atmosfera ancora più accogliente, l’Amministrazione prevede l’installazione di luminarie, addobbi e allestimenti luminosi anche presso altre vie, piazze, rotatorie, parchi e luoghi simbolici, compatibilmente con le risorse disponibili, non sufficienti però a soddisfare tutte le richieste ed aspettative. Per questo, si è pensato di ricorrere allo strumento delle sponsorizzazioni per integrare le risorse di bilancio e migliorare la qualità complessiva degli interventi di decoro urbano.

Questa mattina nella seduta di Giunta comunale è stato approvato l’atto di indirizzo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse legate appunto alle sponsorizzazioni per la realizzazione di ulteriori allestimenti e installazioni luminose in città, in occasione delle festività natalizie. Un’interazione tra pubblico e privato che può imprimere una decisa accelerazione verso un salto di qualità nell’attrattività e nella valorizzazione della bellezza della nostra città, e non solo in occasione delle festività.

A breve verrà pubblicato l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse legate appunto alle sponsorizzazioni di allestimenti e luminarie.

Foggia, 13 novembre 2026