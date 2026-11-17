Grande Fratello Vip, sondaggio 20 novembre: Federica domina, Piera Meloni verso l'eliminazione

La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 9 ha lasciato in eredità un nuovo televoto che potrebbe cambiare gli equilibri della Casa. A sfidarsi per la permanenza nel reality sono Federica More...

La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 9 ha lasciato in eredità un nuovo televoto che potrebbe cambiare gli equilibri della Casa. A sfidarsi per la permanenza nel reality sono Federica Morello, Alessandro Varsi e Piera Meloni, tre concorrenti che nelle ultime settimane hanno vissuto percorsi molto diversi.

Come sempre accade dopo la diretta, i primi sondaggi online offrono un'indicazione sull'orientamento del pubblico. I dati raccolti nelle prime ore delineano già un quadro piuttosto chiaro, con una concorrente nettamente favorita e una vippona che, almeno per il momento, sembra essere la più a rischio. Chi sta conquistando il consenso dei telespettatori? E chi potrebbe lasciare la Casa nella puntata del 20 novembre?

Grande Fratello Vip, chi è in nomination nella puntata del 20 novembre

Al termine della diretta del 16 novembre, il televoto ha coinvolto tre concorrenti. La prima a finire a rischio eliminazione è stata Piera Meloni, indicata direttamente da Federica Morello dopo il televoto flash che l'ha vista protagonista.

Successivamente sono arrivate le nomination palesi nella Mystery Room. Al termine delle votazioni sono finiti al televoto anche Alessandro Varsi e la stessa Federica Morello.

Toccherà ora al pubblico decidere chi salvare. Il concorrente meno votato dovrà infatti abbandonare definitivamente il reality nel prossimo appuntamento in prima serata su Canale 5.

Sondaggio Grande Fratello Vip 20 novembre: Federica Morello stacca tutti

I primi dati disponibili mostrano una situazione piuttosto netta. Secondo il sondaggio online preso in esame, Federica Morello si conferma la concorrente più apprezzata tra i tre nominati.

La vippona raccoglie infatti il 64,78% delle preferenze e si posiziona saldamente al primo posto. Un risultato che la metterebbe al riparo da qualsiasi rischio e che conferma il forte sostegno ricevuto nelle ultime settimane.

Più distante Alessandro Varsi, fermo al 22,44% dei voti. Una percentuale che gli consentirebbe comunque di salvarsi senza particolari problemi, anche se il distacco dalla capolista appare molto ampio.

I numeri evidenziano quindi un televoto che, almeno per il momento, sembra avere una sola vera protagonista: Federica Morello.

Piera Meloni ultima nel sondaggio: rischio eliminazione sempre più concreto

A occupare l'ultima posizione del sondaggio è invece Piera Meloni, che attualmente raccoglie appena il 12,79% delle preferenze.

Se il trend dovesse essere confermato anche dal televoto ufficiale, sarebbe proprio lei a lasciare la Casa durante la puntata del 20 novembre. Il distacco dagli altri due concorrenti appare infatti significativo e, al momento, rende la sua posizione particolarmente delicata.

Naturalmente i sondaggi rappresentano soltanto un'indicazione e non coincidono con il risultato ufficiale espresso dagli utenti attraverso i canali di voto del programma. Tuttavia, nelle prime ore successive alla puntata, il pubblico sembra aver già espresso una preferenza piuttosto chiara.

Restano ancora diversi giorni prima della chiusura del televoto e gli equilibri potrebbero cambiare. Al momento, però, Federica Morello vola verso la salvezza, Alessandro Varsi mantiene un buon margine e Piera Meloni appare la concorrente più esposta al rischio eliminazione.