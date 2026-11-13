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Manfredonia, pubblicato l’avviso per i contributi economici per le famiglie numerose

È ufficialmente possibile presentare domanda per accedere ai contributi destinati alle famiglie di Manfredonia con almeno tre figli a carico di età inferiore ai 26 anni e ISEE non superiore a 20.000 euro.

80.000 euro di risorse comunali per sostenere le spese scolastiche, sportive, culturali e sanitarie dei figli.

Un ringraziamento particolare va agli uffici del 3° Settore – Servizi Sociali, che hanno lavorato con impegno e professionalità per rendere operativa questa misura e consentire alle famiglie di accedere al contributo.

DOCUMENTI NECESSARI: giustificativi delle spese, documento bancario con IBAN, eventuale permesso di soggiorno e documentazione sanitaria, ove richiesta.

SCADENZA: 10 DICEMBRE 2026, ORE 12:00.

Domande online tramite SPID/CIE:

https://sportellotelematico.comune.manfredonia.fg.it/proc…