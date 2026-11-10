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Rignano Garganico, oltre 500 famiglie chiedono il 118 al Presidente Antonio Decaro: «il diritto alla salute non può più attendere».

Formalizzata alla Regione Puglia la richiesta di istituzione di una postazione di emergenza-urgenza o di un Presidio Medicale Avanzato. Il Comitato chiede anche ambulatori specialistici, Casa di Comunità e servizi sanitari e sociosanitari per i migranti.

Rignano Garganico (FG), 10 novembre 2026

Oltre 500 famiglie di Rignano Garganico, residenti in paese e fuori sede, chiedono un intervento urgente del Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, per garantire il potenziamento dei servizi sanitari e l’istituzione di una postazione del Servizio 118 o, in alternativa, di un Presidio Medicale Avanzato dedicato alle emergenze territoriali.

La richiesta è stata formalizzata attraverso una lettera indirizzata al Presidente della Regione, sottoscritta da Angelo Del Vecchio, giornalista, Infermiere Magistrale e portavoce del Comitato Servizio 118 – PMA Rignano Garganico, a nome di oltre 500 famiglie della comunità.

La questione, già rappresentata direttamente al Presidente Decaro a Bari lo scorso 7 novembre, riguarda una condizione di persistente fragilità sanitaria e territoriale che, secondo i promotori, necessita di una risposta istituzionale concreta e non più procrastinabile.

«Rignano Garganico è un piccolo comune del Gargano che vive da tempo una condizione di isolamento e di carenza di presidi sanitari. La tutela della salute dei cittadini non può essere subordinata esclusivamente a criteri numerici o a distanze chilometriche. È necessario considerare i tempi reali di percorrenza, le caratteristiche del territorio e le condizioni della popolazione», dichiara Angelo Del Vecchio.

Nel periodo invernale, Rignano Garganico conta circa 1.800 abitanti, molti dei quali ultra 75enni e affetti da patologie croniche. Nei periodi primaverili ed estivi, invece, le presenze possono raggiungere circa 15.000 unità, considerando residenti, domiciliati, turisti, lavoratori stagionali e migranti provenienti dalla Piana del Tavoliere e dall’area di Torretta Antonacci, conosciuta come Ghetto di Rignano.

Una situazione che rende ancora più urgente una programmazione sanitaria capace di rispondere alle esigenze di una popolazione variabile e di un territorio caratterizzato da criticità geografiche e assistenziali.

Il Comitato chiede alla Regione Puglia di valutare l’istituzione di una postazione del Servizio 118 oppure di un Presidio Medicale Avanzato, individuando una soluzione organizzativa adeguata alle specificità locali e alle necessità di sicurezza sanitaria della comunità.

Particolare attenzione viene posta sulla necessità di rivedere i criteri di programmazione delle postazioni di emergenza territoriale, affinché siano basati non soltanto sulle distanze lineari, ma soprattutto sui tempi effettivi di percorrenza per raggiungere le strutture ospedaliere e garantire un intervento tempestivo.

«In caso di emergenza, ogni minuto può fare la differenza. La Regione Puglia ha il dovere di ascoltare le istanze dei territori più fragili e di individuare soluzioni che garantiscano un accesso equo alle cure. Non chiediamo privilegi, ma il riconoscimento di un diritto fondamentale: la salute», aggiunge Del Vecchio.

La richiesta al Presidente Decaro non si limita all’emergenza-urgenza. Il Comitato sollecita anche un intervento autorevole presso l’ASL Foggia per favorire l’apertura a Rignano Garganico di servizi sanitari e sociosanitari di prossimità, tra cui ambulatori specialistici, una Casa di Comunità o una sua succursale e un servizio di supporto sanitario e sociosanitario dedicato ai migranti.

L’obiettivo è costruire un sistema assistenziale più vicino ai cittadini, capace di rispondere ai bisogni degli anziani, delle persone fragili, dei pazienti cronici, dei lavoratori stagionali e delle fasce di popolazione maggiormente esposte a vulnerabilità sociali.

«La nostra iniziativa coinvolge oltre 500 famiglie, comprese quelle che vivono lontano da Rignano ma continuano a sentirsi profondamente legate alla propria comunità. È un segnale forte, che testimonia la volontà dei cittadini di partecipare attivamente alla tutela della salute pubblica. Auspichiamo che il Presidente Decaro possa dare seguito al confronto avviato il 7 novembre e promuovere un’interlocuzione concreta con l’ASL Foggia», sottolinea il portavoce del Comitato.

I promotori confidano nella sensibilità istituzionale del Presidente della Regione Puglia, chiedendo che vengano valutate anche eventuali modifiche a norme, criteri o prassi regionali che possano impedire un adeguato rafforzamento dei servizi nei territori marginali.

La lettera si conclude con una richiesta di riscontro tempestivo e risolutivo.

Rignano Garganico chiede attenzione, ascolto e risposte concrete. La sicurezza sanitaria di una comunità non può essere considerata un privilegio: è un diritto che deve essere garantito a tutti, indipendentemente dal luogo in cui si vive.