Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cultura, Faeto porta la lingua francoprovenzale all’inaugurazione dell’Alliance Française di Foggia

Giovedì 19 novembre il sindaco Michele Pavia e l’autrice Maria Antonietta Cocco interverranno all’Unifg alla presenza dell’Ambasciatrice di Francia.

FAETO (FG) – Il Comune di Faeto sarà tra i protagonisti della cerimonia di inaugurazione della neonata Alliance Française di Foggia, in programma giovedì 19 novembre 2026. L’evento, che segna un momento storico per la promozione della lingua e della cultura francofona in Capitanata, vedrà la partecipazione delle più alte cariche diplomatiche: S.E. Anne-Marie Descôtes, Ambasciatrice di Francia in Italia, Paul de Sinety, Console Generale di Francia a Napoli, e Laurence Fouquette-L’Anglais, Delegata del Québec a Roma.

IL FOCUS SUL FRANCOPROVENZALE ALL’UNIFG. Nel corso della sessione pomeridiana, che si terrà a partire dalle ore 15:15 presso l’Aula Magna “G. Cipriani” del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia (via Arpi, 176), è previsto uno spazio interamente dedicato al francoprovenzale. A rappresentare l’identità culturale e linguistica dei Monti Dauni saranno proprio il Sindaco di Faeto, Michele Pavia, e l’autrice e sceneggiatrice in lingua francoprovenzale Maria Antonietta Cocco.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO MICHELE PAVIA. «La presenza di Faeto a questo prestigioso appuntamento rappresenta un’importante occasione per far conoscere la storia, le origini, le tradizioni e soprattutto la lingua francoprovenzale che, dopo otto secoli, è ancora parlata quotidianamente dalla nostra comunità. Ringraziamo sentitamente la Presidente dell’Alliance Française di Foggia, Maria Bellini, per averci offerto questa vetrina d’eccezione. Poter intervenire alla presenza delle massime autorità che rappresentano la Francia è motivo di grande orgoglio: siamo certi che sapranno apprezzare le peculiarità della nostra enclave francoprovenzale, che costituisce un autentico unicum nel panorama linguistico e culturale italiano. Nel corso dell’evento sarà presentato il Cantico delle Creature di San Francesco tradotto in lingua francoprovenzale, un testo che ha già ricevuto un prestigioso riconoscimento lo scorso anno ad Assisi, dove è stato letto tra le 32 lingue delle diverse nazioni partecipanti nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario della composizione dell’opera, unendo culture e nazioni nel segno della fratellanza universale».

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA. La cerimonia inaugurale del 19 novembre prenderà il via già al mattino, alle ore 11:00, presso l’IISS “L. Einaudi” con l’incontro tra l’Ambasciatrice Descôtes e gli studenti, per poi proseguire nel pomeriggio al DISTUM con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Lorenzo Lo Muzio, della Sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e dei vertici dell’Alliance Française.