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ASL FOGGIA .STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO 93 CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

Si conclude con la firma dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato un’importante fase del percorso di stabilizzazione del personale precario di ASL Foggia. Sono 93 i professionisti che, nella giornata di oggi, nella sede di via Protano alla presenza del Direttore Amministrativo Massimo Raponi, del Direttore Sanitario Leonardo Miscio, del Direttore dell’Area Gestione del Personale Salvatore D’Agostino e della Dirigente delle Professioni Infermieristiche Sipontina Zerulo, hanno sottoscritto il nuovo contratto, a seguito della procedura avviata dall’Azienda il 19 marzo 2026.

Un risultato che valorizza l’esperienza professionale maturata all’interno dell’Azienda e contribuisce a consolidare la dotazione organica, rafforzando la continuità organizzativa e la qualità dei servizi sanitari e amministrativi a disposizione dei cittadini.

LA PROCEDURA

L’ammissione dei candidati è stata approvata con deliberazione n. 701 del 16 ottobre 2026, al termine dell’istruttoria condotta a cura del personale dell’Ufficio Concorsi: Mirella Bagoj, Daniela Simonetti, Maddalena Manniello e Katia Fattibene.

La giornata di oggi ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso amministrativo che ha consentito di trasformare rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

I PROFILI PROFESSIONALI

Nel dettaglio, i 93 professionisti stabilizzati sono così distribuiti:

* 38 infermieri;

* 50 operatori socio-sanitari;

* 2 collaboratori amministrativi;

* 1 collaboratore tecnico ingegnere;

* 1 dirigente medico specialista in nefrologia;

* 1 fisioterapista.

La stabilizzazione interessa, quindi, diverse aree dell’organizzazione aziendale, riconoscendo il contributo delle professionalità sanitarie, sociosanitarie, tecniche e amministrative al funzionamento dei servizi e alla presa in carico dei bisogni della comunità.

LE DICHIARAZIONI

“Una sanità pubblica di qualità si costruisce anche attraverso scelte che guardano al futuro e che consentono di programmare con responsabilità il potenziamento delle attività e delle risposte assistenziali, dichiara la Direttrice Generale Tiziana Dimatteo. La stabilizzazione di 93 professionisti si inserisce in questa visione. Investire sulle persone significa investire sul futuro dell’Azienda, sulla capacità di pianificare e sulla possibilità di costruire un’organizzazione sempre più solida, efficiente e vicina ai bisogni del territorio, conclude la Direttrice Generale”.

“La presenza di personale stabile e qualificato, spiega il Direttore Sanitario Leonardo Miscio, è una condizione essenziale per assicurare continuità assistenziale, integrazione tra i diversi servizi e qualità nella presa in carico dei pazienti. Infermieri e operatori sociosanitari, insieme alle altre professionalità coinvolte, svolgono un ruolo determinante nei percorsi di cura e nell’assistenza quotidiana. La stabilizzazione, conclude Miscio, consente di consolidare e rafforzare la capacità di risposta ai bisogni di salute dei cittadini”.

“Oggi diamo concretezza a un percorso che riconosce il valore del lavoro svolto, delle competenze acquisite e dell’esperienza maturata all’interno dell’Azienda. dichiara il Direttore Amministrativo, Massimo Raponi. La continuità dei rapporti di lavoro costituisce un elemento fondamentale per consolidare gli assetti organizzativi, garantire maggiore stabilità ai servizi e investire sulle risorse umane, che rappresentano il patrimonio più importante di un’azienda sanitaria. È stato un lavoro articolato, portato avanti dagli uffici competenti con attenzione agli aspetti normativi, amministrativi e finanziari, conclude Raponi”.

PROGRAMMAZIONE E SOSTENIBILITÀ

L’intero percorso è stato realizzato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei limiti di spesa del personale definiti dalla Regione Puglia, coniugando la valorizzazione delle professionalità già presenti in Azienda con una gestione responsabile e sostenibile delle risorse disponibili.

La stabilizzazione si inserisce nel quadro della programmazione del fabbisogno di personale di ASL Foggia per il triennio 2024-2026, approvata in via definitiva il 20 luglio 2026, ed è coerente con la nota regionale del 2 ottobre 2026 relativa all’autorizzazione alla spesa e all’approvazione dei piani assunzionali 2026 delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.

Con la sottoscrizione dei contratti si conclude una fase significativa del percorso di valorizzazione del personale e di rafforzamento dell’organizzazione aziendale, nella consapevolezza che investire sulle competenze e sulla stabilità professionale significa investire sulla qualità dell’assistenza e sulla capacità di rispondere alle esigenze di salute del territorio.