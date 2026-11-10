Quando arriva il maltempo in Puglia: cosa sapere

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Un temporale sul Gargano, il vento che rinforza sul Golfo di Manfredonia o la pioggia attesa sul Tavoliere possono avere tempi e intensità molto diversi anche nello stesso giorno. Per questo alla domanda quando arriva il maltempo in Puglia non esiste quasi mai una risposta unica valida da Foggia a Santa Maria di Leuca: contano la traiettoria della perturbazione, i venti, la temperatura e la conformazione del territorio.

Per chi deve organizzare un viaggio, lavorare all’aperto, andare al mare o semplicemente spostarsi tra Manfredonia, Foggia e i comuni del Gargano, la differenza sta soprattutto nel seguire gli aggiornamenti nelle ore immediatamente precedenti all’evento. Le previsioni a più giorni servono a capire la tendenza, ma la localizzazione esatta di rovesci e temporali si definisce spesso soltanto a ridosso del peggioramento.

Quando arriva il maltempo in Puglia: i segnali da osservare

Il primo segnale è l’avvicinamento di una perturbazione atlantica o di una depressione sul Mediterraneo. In questi casi aumenta la nuvolosità, la pressione atmosferica tende a calare e i venti possono cambiare direzione, portando aria più umida. Sulla provincia di Foggia l’ingresso di correnti occidentali o nord-occidentali può favorire rovesci sul Gargano e un calo termico più netto rispetto alle zone meridionali della regione.

Non tutti i peggioramenti, però, arrivano con una lunga fase piovosa. In primavera e alla fine dell’estate sono frequenti i temporali di calore: una mattinata serena può lasciare spazio, nel pomeriggio, a celle temporalesche intense e molto localizzate. In questi casi una previsione che indica “possibili temporali” non significa che pioverà ovunque. Può accadere che un comune registri un forte acquazzone e quello vicino resti asciutto.

Durante l’autunno e l’inverno, invece, sono più probabili le perturbazioni organizzate, capaci di interessare porzioni più ampie della Puglia per molte ore. Il rischio non dipende soltanto dalla quantità di pioggia prevista: se le precipitazioni insistono sulle stesse aree, aumentano i problemi su strade, sottopassi, campagne e corsi d’acqua minori.

Il ruolo dei venti sul territorio pugliese

La Puglia è esposta a venti diversi e ciascuno può cambiare rapidamente lo scenario. Il maestrale può portare aria più fresca e mare mosso lungo l’Adriatico, con effetti evidenti sulle attività costiere e sulla navigazione. Lo scirocco richiama invece aria umida e più mite, spesso associata a nubi compatte e piogge quando incontra sistemi perturbati in arrivo da ovest.

Sul Gargano l’orografia conta molto. I rilievi possono favorire la formazione o l’intensificazione delle nubi, mentre il Tavoliere presenta dinamiche differenti, con vento sostenuto e fenomeni che talvolta scorrono rapidamente da nord-ovest verso sud-est. Anche la costa non reagisce sempre come l’entroterra: a Manfredonia può soffiare un vento deciso con precipitazioni deboli, mentre nelle aree interne possono svilupparsi rovesci più intensi.

Gargano, Tavoliere e costa: dove può colpire prima

Parlare di maltempo in Puglia come se fosse uniforme è poco utile. La regione è lunga e presenta mari, pianure e zone collinari: una perturbazione può entrare dal versante adriatico, risalire da sud oppure interessare prima il Subappennino Dauno e poi il resto della Capitanata.

Nel Foggiano, i comuni del Gargano meritano un’attenzione particolare quando sono previste piogge abbondanti e vento. Le strade con tratti collinari, le aree boschive e i collegamenti verso la costa possono risentire delle condizioni avverse più di altri territori. Sui litorali, invece, il fattore decisivo può essere il moto ondoso: anche senza pioggia intensa, raffiche e mareggiate possono rendere imprudente avvicinarsi a moli, scogliere e tratti esposti.

Nel Tavoliere il problema più immediato può essere il vento forte, soprattutto per chi guida mezzi alti, percorre strade aperte o lavora in agricoltura. Dopo periodi asciutti, un rovescio intenso può inoltre creare ristagni localizzati perché il terreno fatica ad assorbire rapidamente l’acqua. Se la pioggia arriva dopo giorni già molto umidi, l’attenzione deve salire ulteriormente.

Non va trascurata la differenza tra previsione regionale e previsione comunale. Dire che è atteso maltempo in Puglia può essere corretto a livello generale, ma non basta per decidere se rimandare un evento all’aperto a Foggia, uscire in barca da Manfredonia o affrontare un percorso sul Gargano. Per le decisioni pratiche servono dettagli su fascia oraria, probabilità dei fenomeni, vento e condizioni del mare.

Previsioni, radar e allerte: come leggerli senza equivoci

Le previsioni meteorologiche sono una stima basata su modelli atmosferici, osservazioni e aggiornamenti continui. Più ci si allontana nel tempo, maggiore è il margine di incertezza. A cinque o sette giorni è utile guardare la tendenza generale, ad esempio l’arrivo di aria fredda o di una perturbazione. Nelle 24-48 ore precedenti, invece, acquistano più peso gli aggiornamenti locali e l’evoluzione effettiva delle nubi.

Il radar meteorologico è particolarmente utile quando piove già o quando sono in sviluppo temporali. Mostra dove si trovano le precipitazioni e in quale direzione si muovono, ma non sostituisce le previsioni: una cella può indebolirsi, intensificarsi o cambiare traiettoria in poco tempo. Va letto come una fotografia dinamica, non come una garanzia assoluta.

Le allerte della Protezione Civile hanno un significato diverso dalla semplice icona della pioggia. Un’allerta richiama l’attenzione sui possibili effetti sul territorio, non è una previsione puntuale per ogni strada o quartiere. Un’allerta gialla, per esempio, può richiedere prudenza senza comportare automaticamente chiusure o emergenze; allo stesso tempo, un temporale breve ma violento può creare disagi significativi anche in assenza di scene spettacolari.

La regola più concreta è verificare sempre data e orario dell’aggiornamento. Un bollettino pubblicato al mattino può essere superato nel pomeriggio, soprattutto nelle giornate instabili. Per eventi, spostamenti e attività all’aperto conviene confrontare previsione, radar, avvisi delle autorità e condizioni osservate sul posto.

Cosa fare se il peggioramento è imminente

Quando si annunciano temporali, vento forte o piogge persistenti, anticipare le decisioni evita molti problemi. Chi deve mettersi in viaggio dovrebbe calcolare più tempo, scegliere percorsi conosciuti e non sottovalutare i tratti soggetti ad allagamenti. In auto, poche decine di centimetri d’acqua possono essere sufficienti a rendere pericoloso un sottopasso o una carreggiata.

In caso di raffiche, è prudente mettere in sicurezza balconi, tende, vasi e oggetti leggeri. Sulle coste del Gargano e del Golfo di Manfredonia va evitata la permanenza vicino a scogliere, frangiflutti e moli durante le mareggiate. Il mare agitato è un rischio anche per chi non entra in acqua: onde e spruzzi possono sorprendere in pochi minuti.

Durante un temporale è meglio ridurre gli spostamenti non necessari, allontanarsi da alberi isolati e non cercare riparo in strutture precarie. Per chi lavora nei campi o nei cantieri, le condizioni del vento e la presenza di fulmini richiedono valutazioni immediate. L’attenzione non deve trasformarsi in allarme generalizzato, ma in comportamenti semplici e tempestivi.

Il fattore decisivo resta l’aggiornamento locale

Il maltempo non segue i confini amministrativi e non si presenta sempre con gli stessi segnali. Una giornata annunciata instabile può restare tranquilla per ore, mentre un rovescio improvviso può cambiare il quadro in un quarto d’ora. È il motivo per cui, in Puglia, le informazioni più utili sono quelle aggiornate e riferite alla propria zona.

Prima di partire, guardare il cielo e controllare le indicazioni ufficiali può sembrare un gesto banale. Tra Gargano, Capitanata e costa, però, è spesso il modo più concreto per scegliere con buon senso se aspettare, cambiare programma o affrontare il maltempo preparati.