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Agopuntura per le donne con tumore al seno in trattamento oncologico: oltre 1.500 prestazioni in un anno all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza

Unico servizio nel suo genere attivo in Puglia, la Breast Unit dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo traccia il bilancio di un anno di integrazione terapeutica realizzato con il contributo di Komen Italia e la collaborazione di A.N.D.O.S.

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Più di 1.500 prestazioni erogate e oltre 100 pazienti in un anno, sono i numeri dell’ambulatorio di agopuntura rivolto alle donne con tumore della mammella in trattamento oncologico presso l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovani Rotondo (FG).

Attivo da ottobre 2025 nell’ambito del progetto “Oltre la cura”, l’ambulatorio dell’agopuntura è inserito nel percorso assistenziale della Breast Unit dell’Ospedale di Padre Pio, con l’obiettivo di aiutare le pazienti a gestire gli effetti collaterali delle terapie oncologiche e di migliorare la qualità della vita durante il percorso di cura.

Attualmente, la Breast Unit dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza è l’unica in Puglia ad offrire un servizio di agopuntura specificamente dedicato alla gestione degli effetti collaterali delle terapie oncologiche. L’ambulatorio – che opera in sinergia con Psico-Oncologia, Fisiatria e Nutrizione Clinica – ha come referente per la patologia mammaria l’oncologa Maria Morritti, responsabile dell’Unità di Patologia Neoplastica Mammaria e Terapia del Dolore Neoplastica.

«L’agopuntura, ufficialmente riconosciuta come pratica terapeutica dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Istituto Superiore di Sanità – spiega Luigi Ciuffreda, direttore della Chirurgia Senologica dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – rappresenta un valore aggiunto per la nostra Breast Unit e si inserisce in un modello assistenziale multidisciplinare che affianca alle cure oncologiche convenzionali interventi complementari, finalizzati ad alleviare alcuni sintomi associati alla malattia e ai trattamenti come dolore, nausea, affaticamento, vampate di calore, disturbi del sonno e neuropatie correlate alle terapie. Il trattamento, che viene personalizzato in base alle esigenze della singola paziente, si integra nel percorso oncologico, senza sostituire le terapie convenzionali».

L’attivazione del servizio – affidato ai medici di anestesia Flora Donadei e Tiziana Palladino, e alla chirurga senologa Lucia Petito – è stata possibile grazie al contributo economico del Comitato Puglia di Komen Italia che ha finanziato l’umanizzazione degli ambienti, l’acquisto dei lettini elettrici, delle apparecchiature informatiche e del materiale di consumo necessario per i trattamenti.

«Sostenere la nascita e lo sviluppo dell’ambulatorio di agopuntura della Breast Unit dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza rappresenta un tassello fondamentale del nostro impegno – dichiara Linda Catucci, presidente del Comitato Puglia di Komen Italia –. Quando parliamo di lotta al tumore del seno, la nostra visione non si ferma alla sola cura della malattia, ma significa prendersi cura della donna nella sua interezza, proteggendone la dignità e la qualità della vita in ogni fase del percorso oncologico. I numeri straordinari di questo primo bilancio confermano quanto fosse urgente e necessario offrire un supporto concreto contro gli effetti collaterali delle terapie».

IL progetto “Oltre la Cura” si avvale anche della collaborazione del Comitato Foggia dell’A.N.D.O.S., l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. «La presenza di A.N.D.O.S. Foggia all’interno della Breast Unit di Casa Sollievo – dichiara Elisabetta Valleri, presidente di A.N.D.O.S. Comitato Foggia ODV – rappresenta un punto di riferimento costante per le donne che vi afferiscono. Il nostro impegno è dare voce alle loro esigenze e contribuire a individuare risposte concrete, in stretta collaborazione con tutto il personale sanitario. Grazie alla rete associativa e al contributo del Comitato Puglia di Komen Italia è stato possibile realizzare questo servizio. Ne monitoriamo costantemente i risultati, confrontandoci sia con il personale medico sia con le pazienti, le quali hanno espresso grande apprezzamento per i benefici ottenuti, auspicando la prosecuzione del progetto».

A testimonianza della validità del progetto, Komen Italia ha già rinnovato il proprio sostegno economico anche per il 2027, confermando il proprio impegno a garantire continuità al servizio e ad affiancare le donne e le strutture sanitarie del territorio nel percorso di cura.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO DI AGOPUNTURA

L’accesso all’ambulatorio di agopuntura rivolto alle donne con tumore della mammella in trattamento oncologico dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza avviene attraverso i canali ufficiali di prenotazione delle prestazioni: CUP ospedaliero, chiamando il numero 0882 416888, on line attraverso il portale servizionline.operapadrepio.it oppure direttamente agli sportelli del Poliambulatorio Giovanni Paolo II.

Per effettuare la prima visita è necessaria l’impegnativa del medico di medicina generale oppure dello specialista oncologo di riferimento, sulla quale deve essere riportata la dicitura “Prima visita anestesiologica per agopuntura” (codice 89.7A.1). Il servizio è completamente gratuito.

COME SI SVOLGE IL TRATTAMENTO

Durante la prima visita, lo specialista raccoglie l’anamnesi della paziente e illustra le modalità del trattamento, valutando le problematiche riferite e le esigenze individuali. Nel corso della seduta, la donna viene fatta accomodare su un lettino e le vengono applicati dei sottilissimi aghi nei punti corporei individuati dallo specialista. Gli aghi rimangono in sede per alcuni minuti prima di essere rimossi. Per ottenere benefici duraturi possono essere necessarie più sedute. La durata del ciclo viene stabilita dallo specialista sulla base delle necessità della singola paziente. In media sono previsti dai quattro agli otto trattamenti.