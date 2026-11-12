I Weekend Martyr portano il rock indipendente a San Giovanni Rotondo

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Sabato 14 novembre la band livornese sarà ospite del Provo.Cult C.Lab con un imperdibile live

Tornano i grandi concerti rock al Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo.

Sabato 14 novembre direttamente da Livorno andrà in scena l’imperdibile live dei Weekend Martyr, un trio dal sound sabbioso influenzato dalle sonorità della musica di Tom Waits e Nick Cave.

Nati artisticamente nel 2019 dall’incontro tra Riccardo Prianti (chitarra e voce), Elia Lazzerini (batteria), il trio si fa notare per il loro sound che mescola punk, psichedelia, blues e freak folk.

Insieme fondano l’etichetta discografica indipendente, la Cruel Records, attraverso la quale pubblicano gran parte delle loro composizioni. Dopo i primi lavori in studio come “Wires” (2021) e “Gastrin”, la band pubblica nel febbraio 2026 l’album “Cruel House” che consolida il loro mood cupo, nichilista, misterioso, ma comunque attraversato da una forte energia musicale.

Un linguaggio artistico, il loro, libero da ogni stereotipo, che non scende a compromessi e che esprime tutto ciò che c’è di più lontano dalla perfezione patinata delle luci della ribalta.

In questi anni i Weekend Martyr si sono esibiti su diversi palchi d’Europa come Francia, Belgio, Germania e Svizzera ed è certamente il live la dimensione in cui meglio esprimono il loro io musicale, dando ai brani la possibilità di deflagrare in lunghe divagazioni, viscerali e allo stesso tempo minimali, in un continuo scambio tra palco e pubblico.

Un palco che il gruppo ha avuto modo di condividere durante gli anni con importanti band dell’underground italiano e non solo, tra cui Indianizer, Jennifer Gentle, Appaloosa o i Monster Watch (Seattle), internazionalità che si percepisce bene anche nei loro scelte linguistiche e comunicative.

La critica che li ha apprezzati ha scritto di loro che “più di qualcuno ha detto che la migliore arte nasce dalla sofferenza, non certo dalla felicità, e il mondo della canzone non fa eccezione. Spesso gli ascolti migliori sono quelli che ci raccontano il buio e i Weekend Martyr sono certamente gli artisti che ben rappresentano questo concetto: ci raccontano del buio per farci guardare meglio la potenza della luce”.

Non perdetevi pertanto l’appuntamento di sabato 14 novembre a partire dalle 21.30 presso il Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo, ad aprirei il live vi aspetta la selezione di Orasputin a cui seguirà il concerto di una delle più interessanti rock band italiane in circolazione.

● Ascolta il nuovo album dei Weekend Martyr: https://weekendmartyr.bandcamp.com/album/cruel-house

● Guarda il videoclip di “Lee”, uno dei cavalli di battaglia del disco: https://youtu.be/OrRyA5vqn8Y?si=wSE5K8cwjz1KpCBA