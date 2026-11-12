San Giovanni Rotondo
A Natale San Giovanni Rotondo si accende di magia
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SAN GIOVANNI ROTONDO SI ACCENDE DI MAGIA!
Dal 22 novembre al 6 gennaio, la città si trasforma in un vero villaggio natalizio, tra luci, tradizioni ed emozioni tutte da vivere!
La Grande Casa di Babbo Natale e il Babbo Natale più grande d’Italia
Il Giardino Incantato e spettacolari luminarie
Mercatini di Natale, musica e spettacoli
Presepi nelle chiese del centro storico e Museo delle Cere di San Pio
L’Albero dell’Inclusione e tanti eventi per grandi e piccoli!
Il 22 novembre alle ore 18:00, in Piazza dei Martiri, vi aspettiamo per la grande accensione del Natale!
Un progetto che unisce magia, cultura, fede e tradizione, per rendere San Giovanni Rotondo una destinazione da vivere e scoprire anche durante le festività.