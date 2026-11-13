Sport Manfredonia
Manfredonia-Palmese a Dumitrascu di Finale Emilia
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MANFREDONIA – PALMESE A DUMITRASCU DI FINALE EMILIA
Sarà il Sig. Alexandru Dumitrascu della sezione di Finale Emilia a dirigere la 12ª giornata di Serie D in programma domenica 15/11/2026 alle ore 15:00 contro la Palmese alla stadio “Miramare” di Manfredonia.
Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:
Sig. Alessandro Dri e dal Sig. Federico Bonioni della sezione di Reggio Emilia.
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