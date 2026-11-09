Manfredonia, l’under 15 pareggia in 10 al Miramare

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🐬🛡️ UNDER 15 | CUORE, ORGOGLIO E CARATTERE: IN DIECI, AL MIRAMARE FINISCE 1-1! ⚪️🔵

​Una prestazione eroica e di grandissima personalità per i ragazzi dell’Under 15 guidati da mister Franco Grasso e mister Michele Castigliego! Nella 6ª giornata di campionato, i giovani delfini impattano per 1-1 contro l’Uniti per Cerignola al termine di una battaglia sportiva condizionata pesantemente da un episodio arbitrale a dir poco discutibile.

​L’avvio del Manfredonia è fulmineo: dopo appena cinque minuti di gioco, S. Lauriola trova il varco giusto e firma la splendida rete dell’1-0! Al 10′, però, la contesa subisce una svolta clamorosa: un cartellino rosso del tutto inesistente lascia i padroni di casa in dieci uomini per oltre un’ora di gioco. Nonostante l’inferiorità numerica, i biancocelesti si compattano da vera squadra, lottano su ogni pallone e chiudono la prima frazione meritatamente avanti.

​Nella ripresa, pur con l’uomo in meno, la gestione del campo è impeccabile da parte dei ragazzi, che concedono il minimo sindacale agli avversari. La beffa arriva però sull’unica vera sortita offensiva ospite, con il Cerignola che riesce a trovare la rete del definitivo 1-1.

​Resta il rammarico per una vittoria sfumata per centimetri, ma il valore di questo punto va ben oltre il tabellino: una prova di maturità, sacrificio e identità da applausi a scena aperta. Bravi ragazzi, avanti su questa strada!



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