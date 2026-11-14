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Manfredonia, errore Tari. AgiAMO su accertamento della responsabilità e la C&C Srl

ERRORE TARI, AgiAMO: “I cittadini meritano equità, giustizia, e accertamento delle responsabilità”

La questione dell’errore nelle tariffe TARI degli anni 2023 e 2024 non può essere liquidata come una semplice svista tecnica. Parliamo di un’anomalia che ha prodotto effetti sperequativi tra i contribuenti e che ha generato disagi per numerose famiglie e attività economiche della città.

Come ricordato nel Consiglio comunale scorso (12 novembre) dal consigliere Massimiliano Ritucci, il problema dell’inversione tra quota fissa e quota variabile fu sollevato pubblicamente proprio da lui, attraverso il lavoro svolto insieme al collega Antonio Tasso. Un tema portato all’attenzione dell’amministrazione già durante un confronto politico (marzo 2025) e poi formalizzato, nella convinzione che un errore di tale portata dovesse essere affrontato immediatamente e con la massima chiarezza.

Per AgiAMO, questa vicenda evidenzia un problema più profondo: l’assenza di un adeguato coinvolgimento della politica nelle scelte tariffarie, le quali non possono essere considerate soltanto un adempimento tecnico. Dietro ogni decisione vi sono effetti concreti sulla collettività e sugli equilibri sociali della stessa. Proprio per questo riteniamo che la politica debba esercitare pienamente il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

Ritucci ha inoltre evidenziato come l’errore non sia stato rilevato nemmeno dagli organismi chiamati a verificare la correttezza degli atti, circostanza che impone una riflessione seria sui meccanismi di controllo adottati.

Pur prendendo atto dell’accordo che prevede l’assunzione degli oneri economici derivanti dalla vicenda da parte della società C&C Srl, resta una domanda fondamentale alla quale, ad oggi, non è stata fornita una risposta convincente: perché una società che continua a non riconoscere una propria responsabilità diretta accetta di sostenere costi rilevanti, compresi interessi, mancati incassi e attività di recupero?

È proprio per cercare di comprendere questa apparente contraddizione che Ritucci e Tasso hanno avviato un’approfondita ricostruzione dei rapporti intercorsi negli anni tra il Comune di Manfredonia e la società C&C Srl, affidataria del servizio di supporto e riscossione dei tributi locali e minori. Da tale ricostruzione emergono una serie di affidamenti, proroghe e ulteriori incarichi, puntualmente indicati da Ritucci in aula, (link video: https://www.youtube.com/watch?v=GIkHb-M-PvU) che, a giudizio di AgiAMO, rendono ancora più necessario un chiarimento pubblico ed esauriente da parte dell’Amministrazione.

Particolare attenzione merita inoltre il passaggio contenuto nella relazione dei revisori dei conti, laddove si richiama una presunta assunzione di responsabilità da parte del concessionario. Se esistono documenti, dichiarazioni o atti che attestano tale assunzione di responsabilità, è giusto che vengano resi noti e portati a conoscenza dell’intero Consiglio comunale e della cittadinanza.

Ulteriori perplessità riguardano il coinvolgimento del professionista incaricato dal Comune per attività di supporto specialistico nella predisposizione del nuovo bando relativo alla gestione e riscossione delle entrate comunali. AgiAMO ritiene legittimo chiedere spiegazioni sul ruolo svolto da tale figura nell’ambito della vicenda TARI, anche alla luce della conoscenza dettagliata dimostrata durante gli incontri dedicati alla questione.

Su tutta questa vicenda, il consigliere Tasso continua a ribadire con forza un principio semplice, ma fondamentale: oltre a correggere gli errori e a rimediare agli effetti prodotti sui contribuenti, occorre individuare in modo inequivocabile eventuali responsabilità amministrative, tecniche e gestionali. Senza l’accertamento delle responsabilità, infatti, il rischio è che errori tanto gravi possano ripetersi ancora in futuro.

AgiAMO non è interessata alle polemiche fini a sé stesse. Chiediamo, invece, rispetto per i cittadini che pagano regolarmente i tributi comunali fornendo le dovute e corrette informazioni: come si siano verificati questi fatti, quali controlli non abbiano funzionato e quali misure verranno adottate affinché situazioni analoghe non si verifichino ancora.

Continueremo a svolgere il nostro ruolo con serietà e determinazione, nell’esclusivo interesse della collettività.

Video dell’intervento di Massimiliano Ritucci: