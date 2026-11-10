Manfredonia U15: domani il recupero della 5a giornata

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UNDER 15 | MERCOLEDÌ SI RECUPERA LA 5ª GIORNATA CONTRO IL TIQUITACA ORTANOVA

Archiviata la bella prova di carattere e sacrificio mostrata domenica al “Miramare” contro l’Uniti per Cerignola, è già tempo di rimettersi in marcia per l’Under 15 guidata da mister Franco Grasso e mister Michele Castigliego.

I giovani delfini saranno protagonisti di un impegno infrasettimanale per disputare il recupero ufficiale della 5ª giornata del Campionato Regionale (Girone D), incontro originariamente programmato lo scorso 2 novembre e rinviato per l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 novembre alle ore 15:00, sul rettangolo del Campo Sportivo Comunale di Ordona contro i padroni di casa del Tiquitaca Ortanova.