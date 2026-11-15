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Manfredonia, Ciaramella: “Fa male, dobbiamo avere la forza di rialzarci”

“Perdere così fa male, ma avere una giornata storta fa parte dello sport. Ora dobbiamo avere la forza di rialzarci” così mister Ciaramella al termine della gara casalinga persa 4-1 contro la Palmese.

“Dobbiamo fare tesoro, io per primo, degli errori che abbiamo fatto. In questi momenti i giocatori vanno tutelati. La partita era iniziata bene, poi dopo quell’1-2 ci ha condizionati, mentre per loro è stato un toccasana”.

Se tornassi indietro? “Probabilmente sarei partito con un attaccante in più in panchina e lo avrei inserito in corsa. Volevo dare fiducia a Kapur, in settimana lo avevo visto bene, però non è andata bene. Miglioreremo i nostri errori. Non dobbiamo perdere la nostra identità”.

Meriti alla Palmese: “Una squadra molto fisica e quadrata, ripartivano molto velocemente. Bisogna anche dare merito a loro”.

Kapur: “L’unica notizia positiva è il suo gol, speriamo possa sbloccarsi. Ha bisogno di fiducia”.

Testa alla trasferta di Francavilla: “Bisogna subito concentrarci sul futuro, dobbiamo avere la forza di reagire, resettando questa partita”.