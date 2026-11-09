Sport Manfredonia
Real Aversa-Manfredonia, l’ex Scuotto: “Risposta di grande carattere”
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Real Aversa-Manfredonia, l’ex Scuotto: “Risposta di grande carattere”
“Dopo una settimana particolare, oggi c’è stata una risposta di grande carattere. Ci è mancato solo il gol” così Livio Scuotto, ds del Real Aversa al termine della gara finita 0-0 contro il Manfredonia.
“Dobbiamo avere la testa alta, aspettiamo momenti migliori. Noi costruiamo tanto, ma manca sempre l’ultimo guizzo. Non dobbiamo mollare” ha detto l’ex ds del Manfredonia ora all’Aversa “Guardiamo avanti con positività, con carattere ed umiltà”.
“Vogliamo fare bene, ce la stiamo mettendo tutta. Guardiamo alla prossima trasferta”.