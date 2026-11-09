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L’ANGEL GIOCA DA ANGEL E TORNA AL PALASCALORIA CON UNA VITTORIA

La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia supera il CUS Bari 81-70 e riscatta la sconfitta del turno precedente. Da cartolina l’impianto gremito in ogni ordine di posto.

Una vittoria che rinfranca ben oltre i punti in palio. La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia onora il trasferimento al PalaScaloria, l’indoor più grande della città, superando il CUS Bari Basket con un match condotto con autorità nel primo tempo e gestito nella ripresa, nonostante qualche affanno di troppo.



L’Angel parte forte: difesa attenta, transizioni rapide e una circolazione di palla efficace mettono subito in difficoltà i viaggianti, che intanto puntano sulla velocità per sfiancare gli avversari. Ma i biancoazzurri riescono ad imporre il proprio ritmo, trovando buone soluzioni in contropiede e vanno all’intervallo lungo sul 44-27, dopo un massimo vantaggio di +23.

Nella ripresa il CUS Bari non demorde, provando ad alzare ancora l’intensità, e approfitta di un calo dei padroni di casa per accorciare le distanze nell’ultimo quarto. La formazione di coach Felice Carano perde parte della brillantezza iniziale, ma conserva il controllo del match, capitalizza il vantaggio accumulato nel primo tempo e respinge il tentativo di rimonta. 81-70 finale.



“Abbiamo espresso una buona pallacanestro, soprattutto nei primi venti minuti – commenta Coach Felice Carano –. Nella ripresa abbiamo concesso qualcosa di troppo e perso fluidità, ma siamo riusciti a gestire il vantaggio. Sono soddisfatto della performance, ma necessitiamo di più continuità nell’arco dei quaranta minuti. Vincere in un PalaScaloria stracolmo di tifosi è un’emozione speciale”.



A fotografare la qualità del gioco biancoazzurro sono i 27 assist complessivi, dato sottolineato anche dal direttore sportivo Gianluca Monacis: “È il segnale di una squadra che si cerca, che si fida dei compagni e mette il talento individuale al servizio del gruppo. È questa la nostra identità e dobbiamo ripartire da qui”.

In buona sostanza una prestazione collettiva degna di nota. Cinque giocatori in doppia cifra: l’inossidabile Gramazio, il coriaceo Dusels, l’imprevedibile Ba, il sorprendente Quinn e il prezioso Vukosavljevic. Solidi e combattivii veterani Vuovolo e Carmone. Da evidenziare i 7 assist del generoso Federico Ciociola, in campo nonostante i fastidi fisici degli ultimi giorni, e il contributo dell’under Raffaele Bottalico, pronto a rispondere presente alla chiamata. Una iniezione di fiducia che indica la strada da seguire, con ulteriori e importanti margini di miglioramento nella gestione dei match.

L’Angel, inoltre, augura una pronta guarigione a Federico Giuliani del CUS Bari Basket, vittima di un infortunio durante la gara, auspicando che non sia nulla di grave.





La società, infine, rinnova il ringraziamento all’Amministrazione comunale Città di Manfredonia per aver restituito al PalaScaloria la sua vocazione multisportiva e al numerosissimo pubblico che ha riempito gli spalti, trasformando la gara in una serata speciale. L’Angel è tornata a vincere come solo l’Angel sa fare, insieme ai suoi tifosi.

VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIA 81CUS BARI BASKET70

Parziali: 25-16; 19-11; 22-21; 15-22

STARTING FIVE

Vitulano Drugstore Basket Manfredonia: Carmone, Vuovolo, Gramazio, Dusels, Vukosavljevic.

CUS Bari Basket:De Levrano, Muolo, Malvindi, Giuliani, Pollice.



TABELLINI

Vitulano Drugstore Basket Manfredonia: G. Prencipe, Ba 14, Carmone 4, Vuovolo 6, Gramazio 17, Dusels 14, Quinn 10, Piemontese, Vukosavljevic 11, F. Ciociola, Bottalico 5, Gorgoglione. H. Coach: F. Carano; A. Coach F. Carbone.

CUS Bari Basket:De Levrano 13, Muolo 18, Balakhadze, Badje, Grieco, Totino 2, Malvindi 7, Caloro, Giuliani 5, Stasi, Vernich 9, Pollice 15. H. Coach: Simone Casorelli.