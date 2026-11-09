MoVi Manfredonia all’assemblea nazionale di Roma
MoVI MANFREDONIA ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI ROMA: DAI BISOGNI DEL TERRITORIO ALLA DIFESA DEI DIRITTI!
Dal 6 all’8 novembre 2026 abbiamo partecipato a Roma all’Assemblea Nazionale del MoVI, vivendo tre giornate di confronto, collaborazione e crescita con le realtà associative di tutta Italia.
Durante i tavoli di lavoro abbiamo portato all’attenzione dei partecipanti le difficoltà che quotidianamente incontriamo sul nostro territorio, soffermandoci in particolare sul diritto alla vita e alla salute, sull’accesso alle cure, sull’assistenza e sulle problematiche che tante famiglie sono costrette ad affrontare.
Abbiamo dato spunti e ne abbiamo ricevuti! Abbiamo collaborato e approfondito le tematiche che saranno al centro dell’attenzione nel prossimo triennio, senza tralasciare alcun aspetto!
Dal confronto è emerso che molte delle difficoltà vissute a Manfredonia sono comuni ad altri territori italiani, soprattutto nel Mezzogiorno.
Per questo abbiamo ribadito la necessità che il MoVI Nazionale si faccia portavoce delle esigenze dei territori, affinché i diritti di ogni persona siano realmente riconosciuti, tutelati e garantiti.
Non chiediamo privilegi, ma DIRITTI. Non favori, ma RISPETTO E RISPOSTE CONCRETE!
Il volontariato deve far emergere le criticità e contribuire a costruire soluzioni, ma non può sostituirsi alle responsabilità della politica e delle istituzioni.
E poi ci sono le PERSONE, sempre al centro del nostro impegno!
Grazie di cuore a ogni persona conosciuta, per l’ascolto, le testimonianze, le esperienze condivise e le nuove relazioni nate. Un’esperienza di grande crescita personale, umana e morale, che ci ha ricordato quanto sia importante ascoltare, imparare e crescere insieme.
Torniamo a Manfredonia con nuove idee, maggiore consapevolezza, legami da coltivare e ancora più determinazione nel dare voce a chi troppo spesso non viene ascoltato, affinché ogni persona sia valorizzata, rispettata e sostenuta.
Perché ogni PERSONA conta, ogni VITA ha valore e ogni DIRITTO merita di essere difeso!
MoVI Manfredonia
Presidente Monica Mantovano
VicePresidente Rita Colonna
Movimento di Volontariato Italiano Mo.Vi. Foggia