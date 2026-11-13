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Manfredonia, Schiavone: “Cinque nuove opere nel piano triennale 2026-2028”

C’è grande soddisfazione per l’approvazione in Consiglio comunale dell’aggiornamento del Piano triennale dei lavori pubblici, che contiene cinque nuovi interventi:

Rigenerazione urbana e spazi sportivi al comparto C5 (progetto Illuminati).

Bitumazione e rifacimento stradale nella zona PIP.

Realizzazione di 130 nuovi loculi presso la Tomba dei Cipressi.

Miglioramento della viabilità in via Leonardo da Vinci.

Acqua potabile e fogna nera nelle aree industriali.

Sono opere che rispondono a esigenze concrete della città e che rappresentano un tassello importante verso la loro realizzazione.

Ringrazio tutti i consiglieri che hanno sostenuto il provvedimento. Mi dispiace per l’aula lasciata semivuota da una parte delle minoranze: davanti a questioni così importanti sarebbe stato auspicabile un confronto più partecipato, entrando nel merito e andando oltre i formalismi.

Da parte mia continuerà a esserci la massima disponibilità al coinvolgimento di tutta l’assise consiliare.

Le opere pubbliche non hanno colore politico: appartengono a Manfredonia e ai suoi cittadini!