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La fragilità delle democrazie inaugura “Sconfina”: al “Dalla” di Manfredonia il 20 novembre arriva il “Giulio Cesare o la Notte della Repubblica” di Marco Lorenzi

Parte ufficialmente “Sconfina”, la nuova stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Il primo spettacolo della stagione, in programma venerdì 20 novembre 2026 alle ore 21.00, è la rilettura di un classico che indaga la natura più politica del gesto teatrale. “Giulio Cesare o la Notte della Repubblica”, rivisitazione della tragedia di William Shakespeare per la regia di Marco Lorenzi, è un’indagine contemporanea che, attraverso la congiura contro Giulio Cesare, riflette sulla fragilità della democrazia, sul potere e sulla responsabilità dell’individuo.

Quando Roma decide di incoronare per acclamazione Giulio Cesare, tornato vittorioso dalla campagna d’Egitto, non tutti sono d’accordo. La Repubblica è in pericolo: entro 24 ore la democrazia alla quale pensavamo di esserci abituati si trasformerà in qualcosa di diverso. Così Cassio, con un gruppo di senatori, bussa alla porta dell’unico uomo che può aiutarli a impedirlo: Bruto. Bruto ama Cesare, ma ama di più la Repubblica. È un uomo d’onore, ma anche molto ambizioso e lui, come tutto il popolo, si troverà a dover scegliere tra una sanguinaria rivoluzione o una docile sottomissione.

“Cosa spinge alcune generazioni e gruppi di esseri umani a ribellarsi, anche con l’uso delle armi? E in nome di cosa? Qual è il nostro rapporto con la responsabilità che inevitabilmente accompagna il concetto di libertà e di democrazia? Quando smettiamo di credere ai nostri ideali? Che rapporto c’è tra i media, i fatti e la loro mistificazione con le scelte politiche che determinano il mondo in cui viviamo?”, si chiede Lorenzi nelle note di regia. “Il nostro spettacolo, partendo da queste domande, non si pone come obiettivo la rappresentazione cronachista della tragedia romana di Shakespeare, ma piuttosto – attraverso l’arte e il teatro – l’indagine del nostro rapporto con questi temi e questo testo. Cassio dice a Bruto: «La colpa non è nelle nostre stelle, ma in noi stessi». E a me viene in mente che per trasformare il Giulio Cesare di William Shakespeare nella nostra Notte della Repubblica, dovremo addentrarci con coraggio nelle pieghe dell’imperfezione degli esseri umani che Shakespeare ‘inventa’. Un’imperfezione che diventa fonte di quel male che, moltiplicato, si fa motore delle forze sociali, le quali impediscono che lo sviluppo si trasformi in progresso”, conclude.

“Giulio Cesare o la Notte della Repubblica” è uno spettacolo di A.M.A. Factory. Progetto artistico Il Mulino di Amleto/A.M.A. Factory. Regia di Marco Lorenzi, adattamento drammaturgico e riscrittura da William Shakespeare di Marco Lorenzi e Lorenzo De Iacovo. Con Vittorio Camarota, Yuri D’Agostino, Raffaele Musella, Francesco Sabatino, Rebecca Rossetti, Angelo Tronca.

Lo spettacolo apre “Sconfina”, la stagione di prosa del “Dalla” che proporrà quindici titoli da novembre 2026 al prossimo aprile 2027. Fino a venerdì 20 novembre, giorno del primo appuntamento del cartellone, è possibile acquistare l’abbonamento standard. Da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, invece, saranno in vendita i biglietti singoli al costo di 14 euro (platea primo settore), 12 euro (platea secondo settore), 8 euro (galleria).

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi, Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.