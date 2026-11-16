Eventi Manfredonia

Movi Manfredonia: appuntamenti dal 16 al 19 novembre

Redazione16 Novembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Movi Manfredonia: appuntamenti dal 16 al 19 novembre

💙🌈 MoVI MANFREDONIA – APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA!

📅 Dal 16 al 19 novembre 2026

🏀 LUNEDÌ 16

  • Ore 16:00 – Attività sportive e giochi
  • Ore 17:30 – Laboratorio di Teatro

❤️ MARTEDÌ 17

  • Ore 17:00 – Atelier delle Armonie: Esplorazione Emozionale con Valeria Cirillo

🎄 MERCOLEDÌ 18

  • Ore 17:30 – Laboratori natalizi con Cinzia Pinto

🤟 GIOVEDÌ 19

  • Ore 17:30 – I nostri primi segni – LIS con Nicla Toto

📍 Sede MoVI – Via Gargano 160, Manfredonia

❤️ Vi aspettiamo per un’altra settimana ricca di attività, partecipazione e momenti da condividere insieme!

📞 Monica 333 7904739
📞 Rita 340 1652605

Redazione16 Novembre 2026