Eventi Manfredonia
Movi Manfredonia: appuntamenti dal 16 al 19 novembre
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Movi Manfredonia: appuntamenti dal 16 al 19 novembre
💙🌈 MoVI MANFREDONIA – APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA!
📅 Dal 16 al 19 novembre 2026
🏀 LUNEDÌ 16
- Ore 16:00 – Attività sportive e giochi
- Ore 17:30 – Laboratorio di Teatro
❤️ MARTEDÌ 17
- Ore 17:00 – Atelier delle Armonie: Esplorazione Emozionale con Valeria Cirillo
🎄 MERCOLEDÌ 18
- Ore 17:30 – Laboratori natalizi con Cinzia Pinto
🤟 GIOVEDÌ 19
- Ore 17:30 – I nostri primi segni – LIS con Nicla Toto
📍 Sede MoVI – Via Gargano 160, Manfredonia
❤️ Vi aspettiamo per un’altra settimana ricca di attività, partecipazione e momenti da condividere insieme!
📞 Monica 333 7904739
📞 Rita 340 1652605